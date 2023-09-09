Fas'ı deprem vurdu: 632 ölü
Kuzey Afrika ülkesi Fas'ta, 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerel saatle 23.10'daki depremin merkez üssü Marakeş olarak kaydedildi. Son açıklamaya göre ölü sayısı 632'ye yükseldi. Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ederken can kaybı sayısının da artabileceği belirtiliyor.
Fas'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 632 kişi hayatını kaybetti.
Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü, ülkede 6,8 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Enstitü, 8 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün ülkenin kuzeyindeki Marakeş'in El-Huz bölgesi olduğunu belirtti.