Fas'ı deprem vurdu: 632 ölü

Kuzey Afrika ülkesi Fas'ta, 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerel saatle 23.10'daki depremin merkez üssü Marakeş olarak kaydedildi. Son açıklamaya göre ölü sayısı 632'ye yükseldi. Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ederken can kaybı sayısının da artabileceği belirtiliyor.

Fas'ı deprem vurdu: 632 ölü - 1

Fas'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 632 kişi hayatını kaybetti.

Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü, ülkede 6,8 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Enstitü, 8 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün ülkenin kuzeyindeki Marakeş'in El-Huz bölgesi olduğunu belirtti.

DÜNYA HABERLERİ

Fas'ı deprem vurdu: 632 ölü - 2

Fas İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin pek çok kentinde hissedilen depremde son açıklanan rakama göre 632 kişi yaşamını yitirdi. 329 kişi de yaralandı.

Fas'ı deprem vurdu: 632 ölü - 3

Ölümlerin yaşandığı şehirler arasında Marakeş, Azilal, Agadir, Varzazat ve Chichaoua'nın bulunduğu aktarıldı.

Fas'ı deprem vurdu: 632 ölü - 4

Yerel kurumlar, emniyet güçleri ve sivil savunma ekiplerinin deprem nedeniyle oluşan zararın tespiti ve gerekli yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için tüm imkanlarını seferber ettiği vurgulanan açıklamada, vatandaşlar sakin olmaya ve paniğe kapılmamaya çağrıldı.

Fas'ı deprem vurdu: 632 ölü - 5

Fas'taki kurtarma ekipleri yıkılan binaların enkazında kalanları kurtarmaya çalışıyor.

Bu arada ekiplerin depremden sonra yolların hasar görmesi ve kapanması nedeniyle deprem bölgelerine ulaşmakta zorlandığı öğrenildi.

Fas'ı deprem vurdu: 632 ölü - 6

Türk Kızılay da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fas'ın Marakeş şehrinde meydana gelen deprem sonrası afet ekiplerinin gelişmeleri yakından takip ettiğini duyurdu.

Fas'ı deprem vurdu: 632 ölü - 7

Fas Kanal 1 Televizyonu, depremin pek çok kentte hasara yol açtığı bilgisini geçti. "El-Yevm 24" haber sitesi, depremde Marakeş kentinde bazı binaların çöktüğünü belirtti.

Sosyal medya platformlarında halkın deprem sonrası sokaklara çıkmasına ve binaların çöküş anlarına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Fas'ı deprem vurdu: 632 ölü - 8

Depremde Marakeş'in tarihi surlarının bir kısmının da zarar gördüğü aktarıldı.

Yerel gazeteler, Fas'ta yerel saatle 23.10 sularında meydana gelen depremin başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerinde hissedildiğini yazdı.

Yerel basın tarafından ilk bilgilerde depremin 6,8 büyüklüğünde olduğu aktarılırken, Almanya Sismoloji Merkezi de depremin büyüklüğünü 7 olarak açıkladı.

Fas'ı deprem vurdu: 632 ölü - 9

Cumhurbaşkanı Erdoğan da deprem dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında şunları kaydetti:

"Dost ve kardeş Fas’ta meydana gelen deprem felaketinden etkilenen tüm Fas halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu zor gününde tüm imkânlarımızla Faslı kardeşlerimizin yanındayız."

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