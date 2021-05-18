Fas'tan İspanya'ya uzanan göçmen dramı: 6 bini aşkın kişi yüzerek ya da şişme botlarla yolculuk yaptı

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı "Ceuta" sığınmacı akınına uğradı. Son iki gündür denizden yüzerek Ceuta'ya giden Afrikalı sığınmacıların sayısı 6 bin'i aştı. Bunlardan bin 500'nün çocuk olduğu açıklandı. İspanya hükümeti bölgeye asker sevk etme kararı aldı.

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Reuters - NTV Haber 18.05.2021 - 16:23

Ölümü göze alıyorlar. Tehlikeli bir yolculuğa çıkıyorlar. Tek bir amaçları var daha iyi bir yaşama kavuşmak. Sığınmacı dramının adresi bu kez İspanya kıyıları...

YÜZEREK YOLCULUK YAPTILAR İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı "Ceuta" sığınmacı akınına uğradı. binlerce kişi yüzerek ya da şişme botlarla Cueta kıyılarına çıktı. Aralarında yüzlerce çocuk da vardı.



Fas topraklarıyla çevrili İspanyol bölgesi sığınmacı akınına sık sık uğrayan bir yer.

Sığınmacıların hep beraber sınırda 10 metre yüksekliğindeki tellere hücum ederek ispanyol topraklarına ulaşmaya çalışması alışıldık bir manzara. Ancak, binlerce kişi bu kez denizden Ceuta'ya girdi.

FAS'A İADE EDİLECEKLER Öte yandan, sığınmacılar Fas'a iade edilmek üzere futbol stadyumuna götürüldü. İki ülke arasında denizden ispanyol topraklarına ulaşanların Fas'a iade edilmesini öngören bir anlaşma bulunuyor.

Bu sığınmacı akınıyla İspanya'nın insani ve diplomatik bir krizle karşı karşıya kaldığı yorumları yapılıyor.

İspanyol hükümeti Ceuta'ya asker konuşlandırma kararı aldı.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki bir diğer toprağı Melilla'da da benzer bir manzara vardı. Onlarca sığınmacı telleri aşarak ispanyol topraklarına ulaştı.

Sığınmacı akınının İspanya ile Fas arasında ilişkilerin gergin olduğu bir döneme denk gelmesi de dikkat çekiyor.

Fas, ayrılıkçı Batı Sahra Polisario örgütünün lideri İbrahim Ghali'nin topraklarında tedavi görmesine izin verdiği için İspanya'ya tepkili.

İspanya, insani gerekçelerle bu kararı aldığını söylüyor.