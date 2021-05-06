'Favela'da kanlı çatışma: 25 ölü

Rio de Janeiro'nun kuzeyinde "favela" olarak adlandırılan gecekondu mahallesi Jacarezinho'da, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda biri polis 25 kişi yaşamını yitirdi.

İHA - Reuters - Anadolu Ajansı 06.05.2021 - 22:53

'Favela'da kanlı çatışma: 25 ölü - 1
Brezilya'da polisin yasa dışı gruplara karşı düzenlediği operasyonda çıkan çatışmada biri polis 25 kişi hayatını kaybetti.
'Favela'da kanlı çatışma: 25 ölü - 2
Brezilya basınında çıkan habere göre, ülkenin Rio de Janeiro şehrinin kuzeyinde "favela" olarak adlandırılan gecekondu mahallesi Jacarezinho'da, 200 polisin katılımıyla uyuşturucu kaçakçısı gruplara karşı operasyon düzenlendi.
'Favela'da kanlı çatışma: 25 ölü - 3
Operasyonda çıkan çatışmada başından vurulan polis memuru Andre Frias ile 24 şüpheli hayatını kaybetti.
'Favela'da kanlı çatışma: 25 ölü - 4
Çatışmanın olduğu bölgenin yakınındaki metroya isabet eden kurşunlar nedeniyle 2 yolcu yaralandı. Mahalle sakinleri, bölgede patlama sesleri duyduklarını belirtti.
'Favela'da kanlı çatışma: 25 ölü - 5
Jacarezinho'yu kontrol eden yasa dışı çetenin, suç eylemleri gerçekleştirmek için çocukları silah altına aldığı bilgisi paylaşıldı.
'Favela'da kanlı çatışma: 25 ölü - 6
Brezilya'da silahlı çatışmaları takip eden Fogo Cruzado'ya göre, bu operasyondaki can kaybı, 2016'dan bu yana bir polis operasyonunda görülen en yüksek sayı oldu.
'Favela'da kanlı çatışma: 25 ölü - 7
Brezilya Yüksek Mahkemesi, geçen yıl, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını dönemi boyunca gecekondu mahallelerine operasyon düzenlenmesini askıya almış ancak "kesinlikle istisnai durumlarda" operasyon düzenlenmesine izin vermişti.
'Favela'da kanlı çatışma: 25 ölü - 8
'Favela'da kanlı çatışma: 25 ölü - 9
'Favela'da kanlı çatışma: 25 ölü - 10
'Favela'da kanlı çatışma: 25 ölü - 11
'Favela'da kanlı çatışma: 25 ölü - 12
'Favela'da kanlı çatışma: 25 ölü - 13
'Favela'da kanlı çatışma: 25 ölü - 14
'Favela'da kanlı çatışma: 25 ölü - 15

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