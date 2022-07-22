'Favela'da kanlı operasyon: 18 ölü

Rio de Janeiro'nun kuzeyinde "favela" olarak adlandırılan bir gecekondu mahallesinde suç örgütlerine yönelik operasyonda 18 kişinin öldüğü açıklandı.

Haberler - AP - Anadolu Ajansı 22.07.2022 - 04:20

'Favela'da kanlı operasyon: 18 ölü - 1

'nın Rio de Janeiro kentinde güvenlik güçlerinin suç örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonda 18 kişinin öldüğü bildirildi.

'Favela'da kanlı operasyon: 18 ölü - 2

Brezilya basınında çıkan habere göre, Rio de Janeiro'nun kuzeyinde "Favela" olarak bilinen bir mahallede, güvenlik güçleri çeteye operasyon yaptı.

'Favela'da kanlı operasyon: 18 ölü - 3

Yetkililerden yapılan açıklamada, suç örgütlerine yönelik operasyonda şimdiye kadar 18 çete üyesinin öldürüldüğü belirtildi.

'Favela'da kanlı operasyon: 18 ölü - 4

Brezilya'da aynı bölgede, 24 Mayıs'ta güvenlik güçlerinin çetelere karşı düzenlediği operasyonda ise 11 kişi ölmüştü.

'Favela'da kanlı operasyon: 18 ölü - 5

Rio de Janeiro Askeri İnzibat Sözcüsü Ivan Blaz, yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden sivil için üzgün olduğunu belirterek "Rio de Janeiro'daki silahlı çatışmaların yüzde 80'inden fazlasının sorumlusu bu örgütü dağıtmamız gerekiyor" demişti.

'Favela'da kanlı operasyon: 18 ölü - 6
'Favela'da kanlı operasyon: 18 ölü - 7
'Favela'da kanlı operasyon: 18 ölü - 8
'Favela'da kanlı operasyon: 18 ölü - 9
'Favela'da kanlı operasyon: 18 ölü - 10
'Favela'da kanlı operasyon: 18 ölü - 11
'Favela'da kanlı operasyon: 18 ölü - 12
'Favela'da kanlı operasyon: 18 ölü - 13
'Favela'da kanlı operasyon: 18 ölü - 14

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