Favori tatil kentinizin havası ne kadar kirli? Bilim insanları, Avrupa’nın popüler destinasyonlarını kirlilik seviyesine göre sıraladı

HAVA KİRLİLİĞİ VE COVİD-19 İLİŞKİSİ

Enerji ve Temiz Hava Araştırmaları Merkezi (Centre for Research on Energy and Clean Air, CREA) tarafından yapılan bir araştırma, hava kirliliği seviyesinin yüksek olduğu yerlerde yaşayan insanların, Covid-19'un yıkıcı etkilerini yaşama olasılıklarının daha yüksek olduğunu ortay koydu.

ABD, Avrupa ve İngiltere’de gerçekleştirilen farklı çalışmalar da hava kirliliğinin, kirli havaya uzun süre maruz kalmış insanlar için, corona virüsten kaynaklanan ölüm oranını artırdığını gösterdi.