Favori tatil kentinizin havası ne kadar kirli? Bilim insanları, Avrupa’nın popüler destinasyonlarını kirlilik seviyesine göre sıraladı

ntv.com.tr 09.07.2021 - 15:11
Sonuçlarda özellikle, İspanya’nın güneyindeki şehirlerde, Kanarya adalarında ve İtalyan adası Sardunya'nın yüksek ince partikül madde (PM 2,5) seviyelerine sahip olduğunu görüldü.
Diğer taraftan, azot dioksit (NO2) kirliliği söz konusu olduğunda ise Yunanistan'daki Atina ve Polonya'daki Kraków'un neredeyse Londra kadar kötü durumda olduğunu ortaya koydu.
Bununla birlikte, azot dioksit mevcut kalp ve akciğer hastalıklarını kötüleştiriyor ve iltihaplı solunum hastalıklarına yol açıyor. Partikül madde (PM 2,5) kirliliği ise, akciğerlerde ve kan damarlarında çeşitli hastalıklara yol açıyor.
Son dönemde yapılan tıbbi çalışmalar kalp ve damar hastalıklarının hava kirliliği, özellikle de ince partikül (PM 2,5) kirliliği ile ilişkili olduğunu kanıtladı. Bir insan saç telinin yaklaşık yüzde 3’ü büyüklüğünde olan bu maddelerin kan damarlarında birikerek, damar tıkanıklığı ve kalp yetmezliği gibi ciddi neden olabiliyor.
Enerji ve Temiz Hava Araştırmaları Merkezi (Centre for Research on Energy and Clean Air, CREA) tarafından yapılan bir araştırma, hava kirliliği seviyesinin yüksek olduğu yerlerde yaşayan insanların, Covid-19'un yıkıcı etkilerini yaşama olasılıklarının daha yüksek olduğunu ortay koydu.
ABD, Avrupa ve İngiltere’de gerçekleştirilen farklı çalışmalar da hava kirliliğinin, kirli havaya uzun süre maruz kalmış insanlar için, corona virüsten kaynaklanan ölüm oranını artırdığını gösterdi.
Bazı partiküller (parçacıklar) belirli bir kaynaktan doğrudan salınırken bazıları atmosferde gazlar ve parçacıklar birbirleriyle kimyasal olarak etkileşime girdiğinde oluşuyor. Örneğin, santrallerden çıkan gaz halindeki kükürtdioksit, havadaki oksijen ve su damlaları ile reaksiyona girerek, ikincil bir parçacık olan sülfürik asiti oluşturuyor.
PM 2.5 olarak adlandırılan ince parçacıklar ise çeşitli kaynaklardan geliyor. Bunlar arasında enerji santralleri, fabrikalar, motorlu taşıtlar ve uçakların yakıt artıkları, evlerdeki odun ve kömür kullanımı, orman yangınları, tarımsal yanma, volkanik patlamalar ve toz fırtınaları yer alıyor.
Diğer taraftan araştırmanın yazarları, hava kirliliğinden uzak bir tatil isteyenlerın İskoçya’yı tercih edebileceğini açıkladı. Analizler, ülkenin kıyılarının tüm Avrupa kıtasındaki en temiz havaya sahip olduğunu gösterdi.
Airly, insanların bu yaz tatil yerlerini seçerken sonuçlarına dikkat etmeleri gerektiği konusunda da uyardı.
Öte yandan hava kirliliği verileri, Avrupa Çevre Ajansı aracılığıyla devlet izleme istasyonlarından ve kıyı şeridinden 15 kilometre uzakta bulunan Airly sensörlerinden elde edildi. Bilim insanları, genel olarak en yüksek düzeyde hava kirliliğinin, büyük miktarda ticari veya endüstriyel faaliyet ve yüksek trafiğe sahip, yüksek oranda kentleşmiş ada kıyılarında bulunduğunu söyledi.
2020 yaz ayları için ortalama NO2 µg/m3 konsantrasyonu, ( Haziran-Ağustos 2020).
Avrupa'nın en çok ve en az kirli olan ilk beş kıyı bölgesi, partikül madde (PM) seviyelerine göre aşağıda sıralanıyor.
EN KİRLİ BÖLGELER
1.. Kanarya Adaları, İspanya (30,6)
2. Malta (30.2)
3. Sardegna, İtalya (29.1)
4. Endülüs, İspanya (26.9)
5. Murcia, İspanya (24.6)
6. Campania, İtalya (24)
EN AZ KİRLİ BÖLGELER
2020 yaz ayları için ortalama veriler (Haziran-Ağustos 2020).