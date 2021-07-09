Favori tatil kentinizin havası ne kadar kirli? Bilim insanları, Avrupa’nın popüler destinasyonlarını kirlilik seviyesine göre sıraladı

Dünya genelinde corona virüse kaşı aşılanmanın artmasıyla, bu yaz turizm sektöründeki önceki yıla göre daha hareketli bir dönem bekleniyor. Bilim insanları, yaz aylarında Avrupa'nın hangi kentlerinin en kirli havaya sahip olduğunu ortaya çıkardı. Tatil kentlerindeki hava kirliliği, ince partikül madde (PM 2,5 ) ve azot dioksit (NO2) oranları açısından ölçüldü. Söz konusu maddeler, akciğer ve kalp hastalıklarına neden neden oluyor ve Covid-19'un seyrini kötüleştirebiliyor.

ntv.com.tr 09.07.2021 - 15:11

Favori tatil kentinizin havası ne kadar kirli? Bilim insanları, Avrupa’nın popüler destinasyonlarını kirlilik seviyesine göre sıraladı - 1
Bilim insanları, Avrupa kıtasında yaz aylarında en kirli havaya sahip olan kentleri ortaya koydu. ABD’li hava ölçümü şirketi Airly'den araştırmacılar, Avrupa kıyılarındaki şehirlerden  ince partikül madde (PM 2,5) ve nitrojen dioksit (NO2) olmak üzere iki tür hava kirliliği hakkında sensör verileri topladı.
Favori tatil kentinizin havası ne kadar kirli? Bilim insanları, Avrupa’nın popüler destinasyonlarını kirlilik seviyesine göre sıraladı - 2

EN KİRLİ HAVAYA İSPANYA'NIN KIYI ŞEHİRLERİ SAHİP

Sonuçlarda özellikle, İspanya’nın güneyindeki şehirlerde, Kanarya adalarında ve İtalyan adası Sardunya'nın yüksek ince  partikül madde (PM 2,5) seviyelerine sahip olduğunu görüldü.

Favori tatil kentinizin havası ne kadar kirli? Bilim insanları, Avrupa’nın popüler destinasyonlarını kirlilik seviyesine göre sıraladı - 3

Diğer taraftan, azot dioksit (NO2) kirliliği söz konusu olduğunda ise Yunanistan'daki Atina ve Polonya'daki Kraków'un neredeyse Londra kadar kötü durumda olduğunu ortaya koydu. 

Favori tatil kentinizin havası ne kadar kirli? Bilim insanları, Avrupa’nın popüler destinasyonlarını kirlilik seviyesine göre sıraladı - 4

AKCİĞERLERDE VE KAN DAMARLARINDA HADTALIĞA NEDEN OLUYOR

Bununla birlikte, azot dioksit mevcut kalp ve akciğer hastalıklarını kötüleştiriyor ve  iltihaplı solunum hastalıklarına yol açıyor. Partikül madde (PM 2,5) kirliliği ise, akciğerlerde ve kan damarlarında çeşitli hastalıklara yol açıyor.

Favori tatil kentinizin havası ne kadar kirli? Bilim insanları, Avrupa’nın popüler destinasyonlarını kirlilik seviyesine göre sıraladı - 5

Son dönemde yapılan tıbbi çalışmalar kalp ve damar hastalıklarının hava kirliliği, özellikle de ince partikül (PM 2,5) kirliliği ile ilişkili olduğunu kanıtladı. Bir insan saç telinin yaklaşık yüzde 3’ü büyüklüğünde olan bu maddelerin kan damarlarında birikerek, damar tıkanıklığı ve kalp yetmezliği gibi ciddi neden olabiliyor. 

Favori tatil kentinizin havası ne kadar kirli? Bilim insanları, Avrupa’nın popüler destinasyonlarını kirlilik seviyesine göre sıraladı - 6

HAVA KİRLİLİĞİ VE COVİD-19 İLİŞKİSİ

Enerji ve Temiz Hava Araştırmaları Merkezi (Centre for Research on Energy and Clean Air, CREA)  tarafından yapılan bir araştırma,  hava kirliliği seviyesinin yüksek olduğu yerlerde yaşayan insanların, Covid-19'un   yıkıcı etkilerini yaşama olasılıklarının daha yüksek olduğunu ortay koydu.  

ABD, Avrupa ve İngiltere’de gerçekleştirilen farklı çalışmalar da hava kirliliğinin, kirli havaya uzun süre maruz kalmış insanlar için, corona virüsten kaynaklanan ölüm oranını artırdığını gösterdi.

Favori tatil kentinizin havası ne kadar kirli? Bilim insanları, Avrupa’nın popüler destinasyonlarını kirlilik seviyesine göre sıraladı - 7

İNCE PARTİKÜLLERİN KAYNAĞI NEDİR?

Bazı partiküller (parçacıklar) belirli bir kaynaktan doğrudan salınırken bazıları atmosferde gazlar ve parçacıklar birbirleriyle kimyasal olarak etkileşime girdiğinde oluşuyor. Örneğin, santrallerden çıkan gaz halindeki kükürtdioksit, havadaki oksijen ve su damlaları ile reaksiyona girerek, ikincil bir parçacık olan sülfürik asiti oluşturuyor.

Favori tatil kentinizin havası ne kadar kirli? Bilim insanları, Avrupa’nın popüler destinasyonlarını kirlilik seviyesine göre sıraladı - 8

PM 2.5 olarak adlandırılan ince parçacıklar ise çeşitli kaynaklardan geliyor.  Bunlar arasında enerji santralleri, fabrikalar, motorlu taşıtlar ve uçakların yakıt artıkları, evlerdeki odun ve kömür kullanımı, orman yangınları, tarımsal yanma, volkanik patlamalar ve toz fırtınaları yer alıyor.

Favori tatil kentinizin havası ne kadar kirli? Bilim insanları, Avrupa’nın popüler destinasyonlarını kirlilik seviyesine göre sıraladı - 9

EN TEMİZ KIYILAR İSKOÇYA'DA

Diğer taraftan araştırmanın yazarları, hava kirliliğinden uzak bir tatil isteyenlerın İskoçya’yı tercih edebileceğini açıkladı. Analizler, ülkenin kıyılarının tüm Avrupa kıtasındaki en temiz havaya sahip olduğunu gösterdi. 

Favori tatil kentinizin havası ne kadar kirli? Bilim insanları, Avrupa’nın popüler destinasyonlarını kirlilik seviyesine göre sıraladı - 10

Airly, insanların bu yaz tatil yerlerini seçerken sonuçlarına dikkat etmeleri gerektiği konusunda da uyardı.


Öte yandan hava kirliliği verileri, Avrupa Çevre Ajansı aracılığıyla devlet izleme istasyonlarından ve kıyı şeridinden 15 kilometre uzakta bulunan Airly sensörlerinden elde edildi. Bilim insanları, genel olarak en yüksek düzeyde hava kirliliğinin, büyük miktarda ticari veya endüstriyel faaliyet ve yüksek trafiğe sahip, yüksek oranda kentleşmiş ada kıyılarında bulunduğunu söyledi.

Favori tatil kentinizin havası ne kadar kirli? Bilim insanları, Avrupa’nın popüler destinasyonlarını kirlilik seviyesine göre sıraladı - 11

HAVADAKİ AZOT DİOKSİT KİRLİLİĞİNİN EN YÜKSEK OLDUĞU ŞEHİRLER

  1. Londra 33.8
    2. Atina 33.7
    3. Krakow 33.1
    4. Paris 25.8
    5. Roma 24.5
    6. Milano 23.7
    7. Madrid 22.5
    8. Prag 19.5
    9. Berlin 19.1
    10. Barselona 18.2
    11. Lizbon 14.2

2020 yaz ayları için ortalama NO2 µg/m3 konsantrasyonu, ( Haziran-Ağustos 2020).

Favori tatil kentinizin havası ne kadar kirli? Bilim insanları, Avrupa’nın popüler destinasyonlarını kirlilik seviyesine göre sıraladı - 12

AVRUPA'NIN EN VE EN AZ KİRLİ KIYI BÖLGELERİ

Avrupa'nın en çok ve en az kirli olan ilk beş kıyı bölgesi, partikül madde (PM) seviyelerine göre aşağıda sıralanıyor.

EN KİRLİ BÖLGELER

1.. Kanarya Adaları, İspanya (30,6)

2. Malta (30.2)

3. Sardegna, İtalya (29.1)

4. Endülüs, İspanya (26.9)

5. Murcia, İspanya (24.6)

6. Campania, İtalya (24)

EN AZ KİRLİ BÖLGELER

  1. Doğu İskoçya (7.22)
  2.  Açores, Portekiz (7.76)
  3. Highlands and Islands, İskoçya (7,77)
  4. Övre Norrland İsveç (8.15)
  5. Batı Orta İskoçya (8.30)
  6.  Pomorskie, Polonya (8.42)

2020 yaz ayları için ortalama veriler (Haziran-Ağustos 2020).

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