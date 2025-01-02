"Fazla gay görünüyorsunuz" cezası: Pembe çoraplar file taytlar, korseler...

Rusya'da geçtiğimiz şubat ayında bir gece kulübüne yapılan polis baskınında, “fazla eşcinsel göründükleri” gerekçesiyle 7 kişiye para cezası verildiği ortaya çıktı. Polis “geleneksel olmayan cinsel ilişkilere ilgi uyandırmaya çalışmakla” suçladığı kişileri gözaltına aldı.

"Fazla gay görünüyorsunuz" cezası: Pembe çoraplar file taytlar, korseler... - 1

Rusya'da şubat ayında Tula'da bir gece kulübüne yapılan polis baskınının ardından en az 7 kişiye “fazla eşcinsel göründükleri” gerekçesiyle para cezası verildiği ortaya çıktı.

Haber, bağımsız bir Rus medya kuruluşunun mahkeme kayıtlarını incelemesi sonrası paylaşıldı.

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"Fazla gay görünüyorsunuz" cezası: Pembe çoraplar file taytlar, korseler... - 2

"GELENEKSEL OLMAYAN CİNSEL İLİŞKİ...."

Videolarda askeri üniformalı ve kasklı kişiler tarafından gerçekleştirildiği görülen operasyon sırasında gözaltılar yapıldı. 

Polis gözaltına alınan kişileri “geleneksel olmayan cinsel ilişkilere ilgi uyandırmaya çalışmakla” suçladı.

Bu "suç" Rusya'da 10 yıldır işleniyor ancak genellikle “erkeksi olmayan” kıyafetler giyenlere değil LGBT yanlısı yayın yapanlara yöneltiliyor.

"Fazla gay görünüyorsunuz" cezası: Pembe çoraplar file taytlar, korseler... - 3

"KADIN TARZI" BİR KORSE

Bu karar, Kremlin'in LGBTi+ karşıtı mevzuatı sıkılaştırmayı ve "çocuksuz bir yaşam tarzını teşvik eden propagandayı yasaklamayı içeren “geleneksel değerleri” teşvik etme çabalarını arttırdığı bir dönemde geldi. 

Rus polisinin kasım ayında Moskova'da “LGBTi+ propagandasını” suç sayan yasalar kapsamında çok sayıda bar ve gece kulübüne baskın düzenlediği de bildirildi. 

Verstka haber sitesine göre polis, kıyafetlerinin “geleneksel olmayan cinsel ilişkileri” teşvik ettiğinden şüphelendiği Tula tutuklularının fotoğraflarını çekti ve eşkallerini verdi.

Buna göre bir adamın vücudunda meme uçlarına yapıştırılmış siyah bantlar ve “kadın tarzı bir korse” vardı.

Bir diğerinin pembe çorapları, omuzlarında düğmeleri açık bir kimono, parlak turuncuya boyanmış saçları ve yüzünde kırmızı dövmeler olduğu belirtildi. 

"Fazla gay görünüyorsunuz" cezası: Pembe çoraplar file taytlar, korseler... - 4

"ERKEK İMAJIYLA UYUŞMUYOR"

 “Erkek olmasına rağmen göğsünü kapatan kısa bir bluz, diz üstü siyah deri şort, üzerinde birkaç zincir şeklinde süs ve file tayt giyiyordu” şeklinde bir başka açıklama daha yapıldı.

Verstka, yargıçların parti müdavimlerinin kıyafetlerinin “geleneksel olmayan” bir cinsel yaşam tarzının teşvik edilmesi anlamına geldiği konusunda hemfikir olduğunu belirtti.

Hakimlerin, “Gözaltına alınanların görünüşü geleneksel cinsel yönelime sahip bir erkek imajıyla uyuşmuyor” dedikleri bildirildi.

Barmen olan bir adam, gotik olduğunu ve bu yüzden kaşlarında piercing, turkuaz saçları olduğunu ve göğsüne kadar sardığı siyah bir tişört giydiğini savunarak para cezasından kurtuldu.

"Fazla gay görünüyorsunuz" cezası: Pembe çoraplar file taytlar, korseler... - 5

Gözaltına alınan iki kişiye 50 bin ruble para cezası verildiğini yazan Verstka, mahkemenin tüm kararlarının yayınlanmadığını da belirtti.

Partiye katılanlar, 2013 yılından beri yürürlükte olan ve Rusya'nın eşcinsel karşıtı yasası olarak bilinen yasa kapsamında cezalandırıldı.

Başlangıçta sadece küçükler arasında “LGBT propagandası” yapılmasını yasaklayan yasa, 2022 yılında yapılan bir değişiklikle her yaş grubunda “geleneksel olmayan yaşam tarzlarının” teşvik edilmesini yasaklıyor. 

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