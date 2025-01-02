"Fazla gay görünüyorsunuz" cezası: Pembe çoraplar file taytlar, korseler...

"KADIN TARZI" BİR KORSE

Bu karar, Kremlin'in LGBTi+ karşıtı mevzuatı sıkılaştırmayı ve "çocuksuz bir yaşam tarzını teşvik eden propagandayı yasaklamayı içeren “geleneksel değerleri” teşvik etme çabalarını arttırdığı bir dönemde geldi.

Rus polisinin kasım ayında Moskova'da “LGBTi+ propagandasını” suç sayan yasalar kapsamında çok sayıda bar ve gece kulübüne baskın düzenlediği de bildirildi.

Verstka haber sitesine göre polis, kıyafetlerinin “geleneksel olmayan cinsel ilişkileri” teşvik ettiğinden şüphelendiği Tula tutuklularının fotoğraflarını çekti ve eşkallerini verdi.

Buna göre bir adamın vücudunda meme uçlarına yapıştırılmış siyah bantlar ve “kadın tarzı bir korse” vardı.

Bir diğerinin pembe çorapları, omuzlarında düğmeleri açık bir kimono, parlak turuncuya boyanmış saçları ve yüzünde kırmızı dövmeler olduğu belirtildi.