"Fazla gay görünüyorsunuz" cezası: Pembe çoraplar file taytlar, korseler...
Rusya'da geçtiğimiz şubat ayında bir gece kulübüne yapılan polis baskınında, “fazla eşcinsel göründükleri” gerekçesiyle 7 kişiye para cezası verildiği ortaya çıktı. Polis “geleneksel olmayan cinsel ilişkilere ilgi uyandırmaya çalışmakla” suçladığı kişileri gözaltına aldı.
Rusya'da şubat ayında Tula'da bir gece kulübüne yapılan polis baskınının ardından en az 7 kişiye “fazla eşcinsel göründükleri” gerekçesiyle para cezası verildiği ortaya çıktı.
Haber, bağımsız bir Rus medya kuruluşunun mahkeme kayıtlarını incelemesi sonrası paylaşıldı.