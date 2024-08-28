Fazla merak 3 bin 500 yıllık testiyi kırdı

CAMSIZ OLARAK SERGİLENİYORDU

BBC'ye göre, müze yöneticileri arkeolojik buluntuların "engelsiz" sergilenmesinin "özel bir çekiciliği" olduğuna inandıkları için, eser camsız olarak müzenin girişinin yakınında sergileniyordu.

Çocuğun babası Alex, çocuğun "içinde ne olduğunu merak ettiği" için testiyi hafifçe çektiğini ve testinin devrilmesine neden olduğunu söyledi.

Oğlunu kırık testinin yanında görünce şok olduğunu ve ilk başta, "Bunu yapan benim çocuğum değil" diye düşündüğünü de sözlerine ekledi.