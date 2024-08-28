Fazla merak 3 bin 500 yıllık testiyi kırdı
İsrail'deki Hecht Müzesi'nde 35 yıldır sergilenen 3 bin 500 yıllık testi meraklı bir çocuk tarafından yanlışlıkla kırıldı. Müze yönetimi olayla ilgili yaptığı açıklamada olayın kaza olarak değerlendirileceğini ve eserin restore edildikten sonra sergi alanına geri döneceğini belirtti. Çocuğun "içinde ne olduğunu merak ettiği" için testiyi hafifçe çektiği ve devrilmesine neden olduğu aktarıldı.
35 YILDIR SERGİLENİYORDU
İsrail'de bir müzeyi ziyaret eden bir çocuk, 3 bin 500 yıllık bir testiyi yanlışlıkla kırdı.
M.Ö. 2 bin 200 ila 1500 yılları arasındaki Bronz Çağı'na ait olduğu belirlenen eser, dört yaşındaki bir çocuk cuma günü testiyi devirene kadar 35 yıldır Hayfa'daki Hecht Müzesi'nde sergileniyordu.