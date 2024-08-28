Fazla merak 3 bin 500 yıllık testiyi kırdı

İsrail'deki Hecht Müzesi'nde 35 yıldır sergilenen 3 bin 500 yıllık testi meraklı bir çocuk tarafından yanlışlıkla kırıldı. Müze yönetimi olayla ilgili yaptığı açıklamada olayın kaza olarak değerlendirileceğini ve eserin restore edildikten sonra sergi alanına geri döneceğini belirtti. Çocuğun "içinde ne olduğunu merak ettiği" için testiyi hafifçe çektiği ve devrilmesine neden olduğu aktarıldı.

Fazla merak 3 bin 500 yıllık testiyi kırdı - 1

35 YILDIR SERGİLENİYORDU

İsrail'de bir müzeyi ziyaret eden bir çocuk, 3 bin 500 yıllık bir testiyi yanlışlıkla kırdı.

M.Ö. 2 bin 200 ila 1500 yılları arasındaki Bronz Çağı'na ait olduğu belirlenen eser, dört yaşındaki bir çocuk cuma günü testiyi devirene kadar 35 yıldır Hayfa'daki Hecht Müzesi'nde sergileniyordu.

DÜNYA HABERLERİ

Fazla merak 3 bin 500 yıllık testiyi kırdı - 2

CAMSIZ OLARAK SERGİLENİYORDU

BBC'ye göre, müze yöneticileri arkeolojik buluntuların "engelsiz" sergilenmesinin "özel bir çekiciliği" olduğuna inandıkları için, eser camsız olarak müzenin girişinin yakınında sergileniyordu.

Çocuğun babası Alex, çocuğun "içinde ne olduğunu merak ettiği" için testiyi hafifçe çektiğini ve testinin devrilmesine neden olduğunu söyledi.

Oğlunu kırık testinin yanında görünce şok olduğunu ve ilk başta, "Bunu yapan benim çocuğum değil" diye düşündüğünü de sözlerine ekledi.

Fazla merak 3 bin 500 yıllık testiyi kırdı - 3

KAZARA KIRILMASI DİKKATE ALINACAK

Müzenin içerik yöneticisi Lihi Laszlo, "Sergilenen eşyalara kasıtlı olarak zarar verilen durumlar var ve bu tür vakalar, polis dahil olmak üzere büyük bir ciddiyetle ele alınıyor" şeklinde açıklama yaptı.

Ancak bu durumun farklı olduğu ve eserin müzeyi ziyaret eden küçük bir çocuk tarafından kazara kırılmasının dikkate alınacağı belirtildi.

Fazla merak 3 bin 500 yıllık testiyi kırdı - 4

TESTİ RESTORE EDİLECEK

Eserin, şarap ve zeytinyağı gibi malzemelerin taşınmasında kullanılmak üzere tasarlandığı tahmin ediliyor.

Eserin restorasyonu için bir koruma uzmanı görevlendirildiği aktarıldı.

Müze yetkilileri, testinin "kısa bir süre içinde" sergi alanına geri döndürüleceğini belirtti.

DAHA FAZLA GÖSTER