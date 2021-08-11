FBI: Gizli 11 Eylül belgelerini açıklamayı planlıyoruz

Kısa bir süre önce 11 Eylül'de yakınlarını kaybeden ve kazadan sağ kurtulan bin 600 kişi Biden'a gizli belgelerin açıklanması için bir mektup göndermiş ve mektupta, "Dayanaksız ulusal güvenlik kaygıları ya da diğer endişeler yüzünden bilgilerin gizli tutulmasının 20 yıl sonra artık bir sebebi yok" denilmişti.