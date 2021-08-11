FBI: Gizli 11 Eylül belgelerini açıklamayı planlıyoruz

ABD Federal Soruşturma Sorusu (FBI), 11 Eylül saldırılarına ilişkin gizli belgeleri kamuoyuna açıklamayı planladığını duyurdu. Açıklanacak olan belgelerin Suudi Arabistan'ın saldırılardaki rolünü aydınlatması bekleniyor. 2001 yılında El-Kaide tarafından düzenlenen tarihin en ölümcül terör saldırısında 2 bin 996 kişi yaşamını yitirmiş, 6 bini aşkın kişi yaralanmıştı.

ntv.com.tr - DW Türkçe 11.08.2021 - 17:27

FBI: Gizli 11 Eylül belgelerini açıklamayı planlıyoruz - 1

ABD'nin kolluk kuvveti ve iç istihbarat kurumu Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 11 Eylül 2001'de meydana gelen terör saldırılarına ilişkin şimdiye kadar gizli tutulan belgeleri açıklama ihtimalini değerlendiriyor. 

FBI: Gizli 11 Eylül belgelerini açıklamayı planlıyoruz - 2

FBI, New York Güney Bölgesi Başsavcılığına yazdığı bir yazıda, "açıklamaya uygun belgeleri tespit etmek için" inceleme yapılmasının planlandığını kaydetti. FBI, incelemenin mümkün olan en kısa sürede yapılacağını da vurguladı.   

FBI: Gizli 11 Eylül belgelerini açıklamayı planlıyoruz - 3

BIDEN AÇIKLAMAYI MEMNUNİYETLE KARŞILADI

ABD Başkanı Joe Biden da FBI'ın belgelerin açıklanmasını değerlendireceği yönündeki açıklamayı memnuniyetle karşıladı. Biden, "hükümetinin seçim kampanyalarında söz verdiği gibi şeffaflığı yasaların mümkün kıldığı en yüksek seviyede sağlayacağını" söyledi.

FBI: Gizli 11 Eylül belgelerini açıklamayı planlıyoruz - 4

SUUDİ ARABİSTAN'IN SALDIRILARDAKİ ROLÜNÜN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

11 Eylül kurbanlarının yakınlarından mektup

FBI'ın açıklaması, 11 Eylül kurban yakınlarının Biden'a saldırılarla ilgili şeffaf davranılması ve Suudi Arabistan'ın rolünün açıklanması konusunda baskı yapmasının ardından geldi. 

FBI: Gizli 11 Eylül belgelerini açıklamayı planlıyoruz - 5

Kısa bir süre önce 11 Eylül'de yakınlarını kaybeden ve kazadan sağ kurtulan bin 600 kişi Biden'a gizli belgelerin açıklanması için bir mektup göndermiş ve mektupta, "Dayanaksız ulusal güvenlik kaygıları ya da diğer endişeler yüzünden bilgilerin gizli tutulmasının 20 yıl sonra artık bir sebebi yok" denilmişti.

FBI: Gizli 11 Eylül belgelerini açıklamayı planlıyoruz - 6

Kurban yakınları, 11 Eylül saldırganları ile Suudi Arabistan arasındaki muhtemel bağlantıyı açıklığa kavuşturacak belgelerin açıklanmaması durumunda Biden'ın 11 Eylül saldırılarının 20'inci yıldönümündeki anma törenlerine katılmasına gerek olmadığını da aktarmıştı.

FBI: Gizli 11 Eylül belgelerini açıklamayı planlıyoruz - 7

New York'ta Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon'a 11 Eylül 2001 tarihinde düzenlenen saldırılarında 2 bin 996 kişi hayatını kaybetmişti.

FBI: Gizli 11 Eylül belgelerini açıklamayı planlıyoruz - 8
Kurban yakınlarının yargı süreci de devam ediyor

11 Eylül saldırılarını araştırma komisyonu, 2004 yılında tamamladığı raporda 11 Eylül saldırılarını düzenleyen El Kaide örgütünün Suudi kurumları ya da üst düzey yetkililer tarafından finanse edildiğine ilişkin bir belgeye ulaşamadığını belirtmişti. 

FBI: Gizli 11 Eylül belgelerini açıklamayı planlıyoruz - 9

AİLELERİN HUKUK MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Ancak komisyonun rapordaki formülasyonu spekülasyonlara yol açmıştı. Suudi Arabistan'ın 11 Eylül'deki rolünün açıklanması 2017 yılında yargıya taşıyan kurban ailelerinin hukuk mücadelesi sürüyor. 

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