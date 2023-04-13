Felaket kapıda: Dünyanın en ölümcül volkanlarından biri patlamaya hazırlanıyor

Dünyanın en ölümcül volkanlarından biri, en son 1985'te patladığından beri uykudaydı, ancak sismik aktivitedeki artış, onun “önümüzdeki günlerde” uyanabileceğini gösteriyor.
Kolombiya'nın Nevado del Ruiz kentinde geçen hafta günde 6 bin deprem kaydedildi, bu da yetkililerin alarmı ikinci en yüksek ölçeğe çıkarmasına ve bölgedeki 2 bin 500'den fazla aileyi tahliye etmesine yol açtı.
Kolombiya Jeoloji Servisi'ne (CGS) göre, yanardağın altı ilin bazı bölgelerine yayılmış tehlike bölgesinde yaklaşık 57 bin kişi yaşıyor.
Novado del Ruiz’de 1985 yılında yaşanan patlamada 25 binden fazla insan hayatını kaybetti. İnsanlık tarihindeki en ölümcül dördüncü volkanik patlama, insanları toprak ve kaya parçalarından oluşan çığların altında bıraktı.
CGS, geçen haftaki depremlerin, fay sistemi boyunca hareket eden magmadan kaynaklandığını bu yüzden bir sonraki ölümcül patlamanın yakın bir zamanda gerçekleşebileceğine dair bir uyarı yayınlandı.
Nevado del Ruiz, Kolombiya'nın Tolima ve Caldas eyaletleri arasındaki sınırda yer alıyor. Yaklaşık 150 bin yıl önce oluşan yanardağ, yaklaşık 5 buçuk kilometre yüksekliğe ulaşıyor ve başkent Bogotá'nın yaklaşık 180 kilometre batısında bulunuyor.
Diğer taraftan, 13 Kasım 1985'te Nevado del Ruiz atmosfere yaklaşık 7 kilometre yükseklikte sıcak kül ve lav püskürttü. Olay sırasında yayılan ısı, volkanın üzerindeki buzulları çevreleyen ölümcül çamur akışını aşağıdaki köylere saldı.
Yetkilier, bu sefer işi şansa bırakmayacaklarını belirterek, yakındaki insanları tahliye etmeye başladı. Belediye Başkanı Gustavo Petro, tahliyelerin daha hızlı ilerlemesini istedi.
Afet yetkilileri, kırsal alandaki birçok geçim kaynağı için kritik olan çiftlik hayvanlarının da taşınabileceğini veya çiftçilerin onlara bakmak için gün içinde geri dönebileceğini söyledi.
Ancak bazı Kolombiyalılat evlerinden çıkmayı düşünmediklerini açıkladı.Ancak, yetkililer, yetişkin aile üyeleri kalmayı seçse bile çocukların tahliye edilmesi gerektiğini vurguladı.
Öte yandan Kolombiya hükümeti, Caldas valisi Luis Carlos Velasquez'in erken uyarı sistemini güçlendirmek için ulusal hükümetten 800 milyon peso (856 milyon lira) istediğini söyledi.