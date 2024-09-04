Felaket sonrası infaz iddiası: Kuzey Kore, selden etkilenen bölgedeki yetkilileri kurşuna dizdi
Güney Kore merkezli TV Chosun'a göre Kuzey Kore'yi vuran seller sonrası Kim Jong-un hükümeti infazlar gerçekleştirdi. İddiaya göre can kayıplarının yaşanmasının ardından selden etkilenen bölgelerde 20 ile 30 arasında yetkili geçen ay kurşuna dizildi.
GÜNEY KORE BASINI AÇIKLADI
Amerikan Bloomberg haber sitesinin Güney Kore merkezli TV Chosun'a dayandırdığı habere göre Kuzey Kore'de sellerin faturası ağır oldu.
Habere göre Kuzey Kore hükümeti, temmuz ayı sonunda ülkenin kuzeyinde meydana gelen sel felaketinde binlerce kişinin hayatını kaybetmesinin ardından çok sayıda hükümet yetkilisini idam etti.