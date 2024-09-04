Felaket sonrası infaz iddiası: Kuzey Kore, selden etkilenen bölgedeki yetkilileri kurşuna dizdi

Güney Kore merkezli TV Chosun'a göre Kuzey Kore'yi vuran seller sonrası Kim Jong-un hükümeti infazlar gerçekleştirdi. İddiaya göre can kayıplarının yaşanmasının ardından selden etkilenen bölgelerde 20 ile 30 arasında yetkili geçen ay kurşuna dizildi.

Felaket sonrası infaz iddiası: Kuzey Kore, selden etkilenen bölgedeki yetkilileri kurşuna dizdi - 1

GÜNEY KORE BASINI AÇIKLADI

Amerikan Bloomberg haber sitesinin Güney Kore merkezli TV Chosun'a dayandırdığı habere göre Kuzey Kore'de sellerin faturası ağır oldu.

Habere göre Kuzey Kore hükümeti, temmuz ayı sonunda ülkenin kuzeyinde meydana gelen sel felaketinde binlerce kişinin hayatını kaybetmesinin ardından çok sayıda hükümet yetkilisini idam etti.

DÜNYA HABERLERİ

Felaket sonrası infaz iddiası: Kuzey Kore, selden etkilenen bölgedeki yetkilileri kurşuna dizdi - 2

20-30 KİŞİ İNFAZ EDİLDİ

Güney Kore merkezli TV Chosun'un kimliği açıklanmayan bir Güney Kore hükümet yetkilisine dayandırdığı habere göre, selden etkilenen bölgede 20 ile 30 arasında bölgesel hükümet yetkilisi geçen ay kurşuna dizildi.

Kablolu TV, yıkıcı sellerin Jagang eyaletinde en çok etkilenen bölgede birkaç bin kişinin ölümüne yol açmış olabileceğini bildirdi.

Felaket sonrası infaz iddiası: Kuzey Kore, selden etkilenen bölgedeki yetkilileri kurşuna dizdi - 3

İSTİHBARATI İZLEDİLER

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi'nden bir sözcü telefonla yaptığı açıklamada, gelişmelerle ilgili istihbarat aldıktan sonra durumu yakından izlediklerini söyledi.

Güney Kore'nin Kuzey ile ilişkileri yürüten Birleşme Bakanlığı ise konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

Felaket sonrası infaz iddiası: Kuzey Kore, selden etkilenen bölgedeki yetkilileri kurşuna dizdi - 4

KIM MESAJI VERMİŞTİ

Kim Jong Un temmuz ayı sonundaki bir acil parti toplantısında, görevlerini “ciddi şekilde ihmal eden” ve bu nedenle kayıplardan sorumlu olanları kesinlikle cezalandıracağını söylemişti.

Kuzey Kore'nin propaganda aygıtı, felaketin ardından Kim'in kurtarma çalışmalarını denetlediği fotoğrafları dağıttı ancak herhangi bir ölüm bildirmedi.

Felaket sonrası infaz iddiası: Kuzey Kore, selden etkilenen bölgedeki yetkilileri kurşuna dizdi - 5

4 BİN 100 EVE ZARAR VERDİ

Kuzey Kore devlet medyasına göre, sağanak yağışlar yaklaşık 4 bin100 eve zarar verdi, yolları ve demiryolu bağlantılarını yerle bir etti.

Şiddetli yağışlar, Çin'e köprüyle bağlı bir ticaret merkezi olan Sinuiju şehrinde ve yakındaki Uiju ilçesinde yaklaşık 3 bin hektarlık tarım arazisini yok etti.

Resmi Kore Merkez Haber Ajansı, yaklaşık 5 bin kişinin kurtarıldığını söyledi.

Felaket sonrası infaz iddiası: Kuzey Kore, selden etkilenen bölgedeki yetkilileri kurşuna dizdi - 6

CANSIZ BEDENLERİ BULDULAR

TV Chosun'a göre, sel hasarı daha kuzeyde, Çin'e komşu olan ve Kore'de Amnok Nehri olarak bilinen Yalu Nehri'nin üst ve orta kısımlarına ev sahipliği yapan Jagang eyaletinde daha büyüktü.

Güney Koreli medya kuruluşunun bildirdiğine göre, su seviyeleri çekildikten sonra toprağı temizleme çalışmaları sırasında bazı cesetler bulundu. 

Felaket sonrası infaz iddiası: Kuzey Kore, selden etkilenen bölgedeki yetkilileri kurşuna dizdi - 7
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