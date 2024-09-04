Felaket sonrası infaz iddiası: Kuzey Kore, selden etkilenen bölgedeki yetkilileri kurşuna dizdi

4 BİN 100 EVE ZARAR VERDİ

Kuzey Kore devlet medyasına göre, sağanak yağışlar yaklaşık 4 bin100 eve zarar verdi, yolları ve demiryolu bağlantılarını yerle bir etti.

Şiddetli yağışlar, Çin'e köprüyle bağlı bir ticaret merkezi olan Sinuiju şehrinde ve yakındaki Uiju ilçesinde yaklaşık 3 bin hektarlık tarım arazisini yok etti.

Resmi Kore Merkez Haber Ajansı, yaklaşık 5 bin kişinin kurtarıldığını söyledi.