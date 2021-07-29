Felakete adım adım: Bilim insanları, dünyanın sonu geldiğinde sığınılabilecek güvenli alanları açıkladı

Bilim insanları, artan nüfus ve enerji temelli küresel ekonominin zararları nedeniyle dünyanın sonunun yakın olduğunu ortaya koyan yeni bir araştırma yayınladı. Şiddetli bir finansal kriz, küresel ısınmanın etkileri, doğanın tahribatı ve Covid-19'dan gibi yeni bir pandeminin insan uygarlığının çöküşünü getirebileceği belirtildi. Bu durumda ise, kendi kendine yetebilecek düzeyde gıda üretimine sahip ve sınırlarını göçlere koruyabilen ve ılıman iklime sahip ülkeler daha az hasarla kurtulacak.

İşte, dünyanın sonu geldiğinde sığınabileceğiz en güvenli alanlar...

ntv.com.tr 29.07.2021 - 12:28

Felakete adım adım: Bilim insanları, dünyanın sonu geldiğinde sığınılabilecek güvenli alanları açıkladı - 1

Bilim insanları, dünyanın küresel çöküşü durumunda sığınabilecek en güvenli ülkeleri ortaya çıkardı. Bu ülkeler arasında, Yeni Zelanda, İzlanda, İngiltere, Tazmanya ve İrlanda yer alıyor. Yeni Zelanda jeotermal ve hidroelektrik enerjiye, bol tarım arazisine ve düşük nüfus yoğunluğuna sahip olması nedeniyle  bu listede ilk sırada yer aldı. 

Felakete adım adım: Bilim insanları, dünyanın sonu geldiğinde sığınılabilecek güvenli alanları açıkladı - 2

İNSAN UYGARLIĞI TEHLİKELİ BİR DURUMDA

Araştırmacılar, birbirine karmaşık ağlarla bağlı enerji temelli küresel ekonominin neden olduğu çevresel hasar nedeniyle insan uygarlığının “tehlikeli bir durumda” olduğunu söyledi. Uzmanlar şiddetli bir finansal kriz, küresel ısınmanın etkileri, doğanın tahribatı, Covid-19'dan daha kötü bir pandemi veya bunların bir kombinasyonunun küresel bir çöküşün ortaya çıkabileceğini söyledi.

Felakete adım adım: Bilim insanları, dünyanın sonu geldiğinde sığınılabilecek güvenli alanları açıkladı - 3

Hangi ülkelerin böyle bir çöküşe karşı daha dirençli olacağını değerlendirmek için ülkeler, nüfusları için gıda yetiştirme, sınırlarını istenmeyen kitlesel göçlerden koruma, elektrik şebekeleri ve bazı üretim yeteneklerine göre sıralandı. Ilıman bölgelerdeki ve çoğunlukla düşük nüfus yoğunluğuna sahip adalar ilk sırayı aldı.

Felakete adım adım: Bilim insanları, dünyanın sonu geldiğinde sığınılabilecek güvenli alanları açıkladı - 4

Bununla birlikte bilim insanları, çalışmalarının dayanıklılığı artırmak için ülkelerin iyileştirmesi gereken faktörleri vurguladığını söyledi. Ekonomik verimliliğe değer veren küreselleşmiş bir toplumun dayanıklılığa zarar verdiğini ve gıda ve diğer hayati sektörlerde yedek kapasitenin bulunması gerektiğini söyledi.

Felakete adım adım: Bilim insanları, dünyanın sonu geldiğinde sığınılabilecek güvenli alanları açıkladı - 5

MİLYARDERLER YENİ ZELANDA'DAN ARAZİ SATIN ALIYOR

Sustainability dergisinde yayınlanan çalışmada, milyarderlerin kıyamete hazırlık olarak Yeni Zelanda'da sığınaklar için arazi satın aldıkları bildirildi. İngiltere'deki Anglia Ruskin Üniversitesi Küresel Sürdürülebilirlik Enstitüsü'nden Prof. Dr. Aled Jones, “Yeni Zelanda'nın listemizde olmasına şaşırmadık. Sınırları kolayca korunabileceği ve iklimin ılıman olduğu bölgelerin en güvenli yerler olduğu sonucuna vardık. Dolayısıyla, geriye dönüp bakıldığında, üzerlerinde büyük adaların listede başı çektiği oldukça açık” dedi.

Felakete adım adım: Bilim insanları, dünyanın sonu geldiğinde sığınılabilecek güvenli alanları açıkladı - 6

İNGİLTERE'NİN LİSTEDE OLMASI ŞAŞIRTICI

Jones sözlerine şöyle devam etti:

“İngiltere'nin olası bir felakete karşı güçlü çıkması bizi oldukça şaşırttı. Ülke, yoğun bir nüfusa ve geleneksel olarak dış kaynaklı üretime sahip. Şu anda kendi yiyeceğinin yalnızca yüzde 50'sini üretiyor. Ancak şoklara dayanma potansiyeli var.”

Felakete adım adım: Bilim insanları, dünyanın sonu geldiğinde sığınılabilecek güvenli alanları açıkladı - 7

ENDÜSTRİYEL UYGARLIK, İNSANLIK TARİHİ İÇİN ANORMAL BİR DURUM

Araştırmanın yazarları, aynı zamanda çevresel yıkım, sınırlı kaynaklar ve nüfus artışı nedeniyle dünyanın geleceğinin büyük bir tehdit altında vurgulayarak,  "Modern çağı karakterize eden enerji temelli endüstriyel uygarlık, insanlık tarihinin çoğunluğuna karşı düşünüldüğünde anormal bir durumu temsil ediyor. Akademik literatür, insan çabasının birçok alanında gelişen büyük ve artan risklerle birlikte, tehlikeli bir durumda olan insan uygarlığının bir resmini çiziyor” dedi.

Felakete adım adım: Bilim insanları, dünyanın sonu geldiğinde sığınılabilecek güvenli alanları açıkladı - 8

"CANKURTARAN SANDALLARI"

Diğer taraftan araştırmacılar,  "toplumsal çöküşlerin en korkunç etkilerinden etkilenmeyen” ve bu nedenle nüfuslarını önemli ölçüde  koruyabilen yerlerin "cankurtaran sandalları" olarak tanımlandı.

Felakete adım adım: Bilim insanları, dünyanın sonu geldiğinde sığınılabilecek güvenli alanları açıkladı - 9

"TÜM FELAKETLERİN AYNI ANDA YAŞANMAMASI İÇİN BİR NEDEN YOK"

Jones, “Büyük küresel gıda kayıpları, bir finansal kriz ve bir pandemi son yıllarda art arda meydana geldi.  Bunlar aynı anda gerçekleşmediği için şanslıyız. Ancak, tüm bunların aynı yıl gerçekleşmemesi için gerçek bir neden yok” diye konuştu.
Felakete adım adım: Bilim insanları, dünyanın sonu geldiğinde sığınılabilecek güvenli alanları açıkladı - 10

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