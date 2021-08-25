Felaketin eşiğinden dönüldü: Dev buzdağı, ana buz sahanlığına çarpmaktan kıl payı kurtuldu

Sürüklenen buzdağının rüzgarın etkisiyle Brunt Buz Sahanlığı’na çarpması durumunda bin 700 kilometrekarelik bir başka buzdağının kopmasına neden olabileceğini aktaran Avrupa Uzay Ajansı’ndan Mark Drinkwater, “A-74'ten bile daha büyük olan burun şeklindeki parçası, Brunt Buz Sahanlığı'na zar zor bağlı kaldı” derken, “Eğer bu parça şiddetli bir şekilde çarpışsaydı, kalan buz köprüsünün kırılmasını hızlandırabilir ve kırılmasına neden olabilirdi. Sentinel uydu görüntülerini kullanarak durumu rutin olarak izlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.