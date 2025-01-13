Felaketin sessiz tanıkları: Los Angeles'ta alevler hayvanları da vurdu!

"ONU GERİ ALMAK İÇİN KİMSE GELMEDİ"

Bazı hayvanlar bu çilenin izlerini taşıyor, örneğin ciddi şekilde yanmış bir Sibirya kurdu, tüyleri ve patileri yanmış halde bulundu.

Hayvanları koruma derneğinin baş veterineri Dr. Maria Pyrdek, "Onu geri almak için kimse gelmedi. İçeri girdiğinde başını bile kaldırmıyordu. Tamamen bitkin düşmüştü." dedi.