Felaketin sessiz tanıkları: Los Angeles'ta alevler hayvanları da vurdu!
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde hayvan barınakları, yangınlardan şans eseri sağ kurtulan hayvanları hayatta tutmaya çalışıyor. Kaybolan, yaralanan ve yerinden edilen hayvanlara geçici yuva olan kuruluşlar, her geçen gün zorlaşan koşullar altında canlı kalan hayvanlara ulaşmak için sefer oldu. Günlerdir devam eden yangınlar kontrol altına alınamazken, bazı hayvanlar bu çilenin izlerini taşıyor. Örgütler, yangın bölgelerindeki canlı hayvanlara ulaşmak için yapılan yardım çağrılarına öncelik veriyor.
HAYVANLARI HAYATTA TUTMAK
ABD'nin Kaliforniya eyaletini küle çeviren yangınlar yayılarak büyümeye devam ediyor.
Hayvan barınakları, veterinerler ve kurtarma örgütleri, devam eden yangınlar nedeniyle sahipleriyle birlikte yerlerinden edilen köpekleri, atları, eşekleri, keçileri, koyunları ve diğer canlıları hayatta tutmaya çalışıyor.