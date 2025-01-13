Felaketin sessiz tanıkları: Los Angeles'ta alevler hayvanları da vurdu!

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde hayvan barınakları, yangınlardan şans eseri sağ kurtulan hayvanları hayatta tutmaya çalışıyor. Kaybolan, yaralanan ve yerinden edilen hayvanlara geçici yuva olan kuruluşlar, her geçen gün zorlaşan koşullar altında canlı kalan hayvanlara ulaşmak için sefer oldu. Günlerdir devam eden yangınlar kontrol altına alınamazken, bazı hayvanlar bu çilenin izlerini taşıyor. Örgütler, yangın bölgelerindeki canlı hayvanlara ulaşmak için yapılan yardım çağrılarına öncelik veriyor.

Felaketin sessiz tanıkları: Los Angeles'ta alevler hayvanları da vurdu! - 1

HAYVANLARI HAYATTA TUTMAK

ABD'nin Kaliforniya eyaletini küle çeviren yangınlar yayılarak büyümeye devam ediyor.

Hayvan barınakları, veterinerler ve kurtarma örgütleri, devam eden yangınlar nedeniyle sahipleriyle birlikte yerlerinden edilen köpekleri, atları, eşekleri, keçileri, koyunları ve diğer canlıları hayatta tutmaya çalışıyor.

DÜNYA HABERLERİ

Felaketin sessiz tanıkları: Los Angeles'ta alevler hayvanları da vurdu! - 2

YARDIM KURULUŞLARI SEFERBER OLDU

Humane Society, aileler evlerini boşaltırken hayvanları geçici olarak kabul etmeye başladı.

Ancak koşullar, 24 kişinin ölümüne, 39 bin dönümlük alanın yanmasına ve en az 180 bin kişinin evlerini terk etmesine neden olan felaketin boyutlarıyla birlikte değişti.

Felaketin sessiz tanıkları: Los Angeles'ta alevler hayvanları da vurdu! - 3

"GERİ DÖNECEK BİR EVLERİ YOK"

Örgütün başkanı Dia DuVernet, "Artık daha fazla yaralı hayvan görüyoruz. Ayrıca, hayvanlarını geçici bir barınak olacağını düşündüğümüz yere getiren ancak geri dönecek evleri olmayan insanlar var." diye konuştu.

Felaketin sessiz tanıkları: Los Angeles'ta alevler hayvanları da vurdu! - 4

"ONU GERİ ALMAK İÇİN KİMSE GELMEDİ"

Bazı hayvanlar bu çilenin izlerini taşıyor, örneğin ciddi şekilde yanmış bir Sibirya kurdu, tüyleri ve patileri yanmış halde bulundu.

Hayvanları koruma derneğinin baş veterineri Dr. Maria Pyrdek, "Onu geri almak için kimse gelmedi. İçeri girdiğinde başını bile kaldırmıyordu. Tamamen bitkin düşmüştü." dedi.

Felaketin sessiz tanıkları: Los Angeles'ta alevler hayvanları da vurdu! - 5

HAYVANLARA CANLI ULAŞMAYA ÇALIŞIYORLAR

Kuruluşun afet müdahalesi, arama kurtarma çalışmalarının yeni bir aşamasına girmiş durumda.

Örgüt, yangın bölgelerindeki canlı hayvanlara ulaşmak için yapılan yardım çağrılarına öncelik veriyor.

Felaketin sessiz tanıkları: Los Angeles'ta alevler hayvanları da vurdu! - 6

AT VE EŞEKLERE YUVA OLDU

Burbank'ta, Los Angeles Binicilik Merkezi yaklaşık 400 hayvanı kabul etti.

Çoğunluğu at ve eşeklerden oluşan hayvanların bazıları evlerini boşaltan sahipleri tarafından, diğerleri ise onları serbestçe dolaşırken bulan kolluk kuvvetleri tarafından getirildi.

Felaketin sessiz tanıkları: Los Angeles'ta alevler hayvanları da vurdu! - 7
Felaketin sessiz tanıkları: Los Angeles'ta alevler hayvanları da vurdu! - 8
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