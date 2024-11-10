Felaketin zaman çizelgesi: İspanya'da sokağa dökülen halk istifa istiyor
İspanya'da yüz binler, Valensiya'da felakete neden olan sellere karşı hükümetin yetersizliğini protesto etmek için bir araya geldi. Bölge lideri Carlos Mazon'un istifasını talep etmek için toplanan halk, polisle çatıştı. Sokağa dökülen 130 bin protestocu, "Biz çamura bulandık, siz kana bulandınız" sloganları attı. Felaketin zaman çizelgesi, önemli kararların ne zaman alındığını ve ne zaman alınmadığını ortaya koyuyor.
FELAKET 29 EKİM GÜNÜ GELDİ
29 Ekim salı günü güneş henüz doğmamışken, İspanya Devlet Meteoroloji Ofisi, Valensiya için kırmızı alarm verdi.
Yerel belediye yönetimlerinden biri uyarıları dikkate alarak küçük Valensiya kasabasındaki tüm okulların tatil edilmesini emretti.