Felaketin zaman çizelgesi: İspanya'da sokağa dökülen halk istifa istiyor

HÜKÜMET YETERSİZ KALDI

Sel felaketi, İspanya'da şimdiye kadar en az 223 can kaybına yol açtı. Eğer uyarılar dikkate alınmasaydı ve okullar kapatılmasaydı, felaketin bilançosu çok daha ağır olacaktı.

Ancak İspanya'nın modern tarihindeki en kötü doğal afetin ilk anlarında gösterilen öngörü ve inisiyatif her yerde aynı hızla uygulanmadı.