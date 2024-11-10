Felaketin zaman çizelgesi: İspanya'da sokağa dökülen halk istifa istiyor

İspanya'da yüz binler, Valensiya'da felakete neden olan sellere karşı hükümetin yetersizliğini protesto etmek için bir araya geldi. Bölge lideri Carlos Mazon'un istifasını talep etmek için toplanan halk, polisle çatıştı. Sokağa dökülen 130 bin protestocu, "Biz çamura bulandık, siz kana bulandınız" sloganları attı. Felaketin zaman çizelgesi, önemli kararların ne zaman alındığını ve ne zaman alınmadığını ortaya koyuyor.

Felaketin zaman çizelgesi: İspanya'da sokağa dökülen halk istifa istiyor - 1

FELAKET 29 EKİM GÜNÜ GELDİ

29 Ekim salı günü güneş henüz doğmamışken, İspanya Devlet Meteoroloji Ofisi, Valensiya için kırmızı alarm verdi.

Yerel belediye yönetimlerinden biri uyarıları dikkate alarak küçük Valensiya kasabasındaki tüm okulların tatil edilmesini emretti.

DÜNYA HABERLERİ

Felaketin zaman çizelgesi: İspanya'da sokağa dökülen halk istifa istiyor - 2

HÜKÜMET YETERSİZ KALDI

Sel felaketi, İspanya'da şimdiye kadar en az 223 can kaybına yol açtı. Eğer uyarılar dikkate alınmasaydı ve okullar kapatılmasaydı, felaketin bilançosu çok daha ağır olacaktı.

Ancak İspanya'nın modern tarihindeki en kötü doğal afetin ilk anlarında gösterilen öngörü ve inisiyatif her yerde aynı hızla uygulanmadı.

Felaketin zaman çizelgesi: İspanya'da sokağa dökülen halk istifa istiyor - 3

GEÇ KALINMIŞ UYARI

Felaket bölgesindeki insanların cep telefonlarına gönderilen uyarılar, Valensiya bölgesel hükümeti tarafından salı günü saat 20:00'den sonra gönderildi. Çok geç kalınmış bir uyarıydı.

O zamana kadar, bazı bölgelere bir yıllık yağmur birkaç saat içinde düşmüştü.

Acil durum ekipleri hala kayıpları ararken, yetkililerin krizle nasıl başa çıktıkları konusunda sorular artıyor.

Felaketin zaman çizelgesi: İspanya'da sokağa dökülen halk istifa istiyor - 4
Felaketin zaman çizelgesi: İspanya'da sokağa dökülen halk istifa istiyor - 5

FELAKETİN ZAMAN ÇİZELGESİ

Tartışmaların çoğu bilindik siyasi çizgiler arasında bölünmüş olsa da, felaketin zaman çizelgesi, önemli kararların ne zaman alındığını ve ne zaman alınmadığını ortaya koyuyor.

Felaketin zaman çizelgesi: İspanya'da sokağa dökülen halk istifa istiyor - 6

İLK UYARILAR 28 EKİM'DE GELDİ

28 Ekim pazartesi günü saat 23.00'ten biraz önce, İspanya'nın meteoroloji ofisi Aemet, Valensiya'nın bazı bölgeleri için turuncu ve kırmızı hava durumu uyarıları yayınladı.

Felaketin zaman çizelgesi: İspanya'da sokağa dökülen halk istifa istiyor - 7

"AŞIRI TEHLİKE"

Ertesi sabah saat 7.36'da bölgedeki uyarılarını güncelledi ve saat 9.41'de tüm Valensiya için kırmızı alarma geçti.

İnsanlar bazı bölgelerde "aşırı tehlike" konusunda uyarıldı ve nehirlerden, vadilerden ve taşkın riski olan ovalardan uzak durmaları istendi

Felaketin zaman çizelgesi: İspanya'da sokağa dökülen halk istifa istiyor - 8

İÇİŞLERİ BAKANINI ÜÇ KEZ ARADI

Sel felaketinin boyutu ortaya çıkınca, Valensiya'daki merkezi hükümet temsilcisi öğleden sonra 14.00 sularında bölgenin içişleri bakanını üç kez arayarak yardım ve kaynak teklifinde bulundu.

Felaketin zaman çizelgesi: İspanya'da sokağa dökülen halk istifa istiyor - 9

SİLİNEN VİDEO TEPKİ ÇEKTİ

Salı günü yine öğleden sonra, Valensiya'nın yerel lideri Carlos Mazon, yağmurların hareket ettiğini ve akşamın erken saatlerinde azalacağını söylediği bir video yayınladı.

Liderin isabetsiz tahmin videosu daha sonra X hesabından kaldırıldı.

Felaketin zaman çizelgesi: İspanya'da sokağa dökülen halk istifa istiyor - 10

ASKERİ KONUŞLANDIRMADA GEÇ KALINDI

Valensiya hükümeti, İspanyol silahlı kuvvetleri Askeri Acil Durum Birimi'nin tüm bölgeye konuşlandırılmasını salı günü saat 20.00'den sonra, sivil koruma uyarısının nihayet yayınlandığı zamana kadar talep etmedi.

Bölgesel hükümet, eleştirilere İspanya'nın sosyalist hükümetini ve hatta askeri güçleri suçlayarak yanıt verdi.

Felaketin zaman çizelgesi: İspanya'da sokağa dökülen halk istifa istiyor - 11

KOMPLO TEORİLERİ GECİKMEDİ

Ölü ve kayıpların sayılarının sağlanması ve güncellenmesindeki gecikmeler komplo teorilerine yol açtı.

Ancak siyasete, suçlamalara ve yağmalama olaylarına rağmen, felaketin en dikkat çekici özelliği, yarattığı dayanışma dalgası oldu. Süpürgeli gönüllüler ve traktör sahipleri, yardım sunarak Valensiya'nın en çok etkilenen bölgelerine ulaştı.

Felaketin zaman çizelgesi: İspanya'da sokağa dökülen halk istifa istiyor - 12

Çok sayıda insan, yetkililerin son dönemde yaşanan ölümcül sellere karşı tutumuna karşı protesto gösterisi yaparak bölge başkanı Carlos Mazon'un istifasını talep etti.

Felaketin zaman çizelgesi: İspanya'da sokağa dökülen halk istifa istiyor - 13

"BİZ ÇAMURA BULANDIK, SİZ KANA BULANDINIZ"

İspanyol medya kuruluşları, cumartesi günü 130 bin kişinin sokağa çıktığını, protestocuların "Biz çamura bulandık, siz kana bulandınız" sloganları attığını belirtti.

Felaketin zaman çizelgesi: İspanya'da sokağa dökülen halk istifa istiyor - 14
Felaketin zaman çizelgesi: İspanya'da sokağa dökülen halk istifa istiyor - 15
Felaketin zaman çizelgesi: İspanya'da sokağa dökülen halk istifa istiyor - 16
Felaketin zaman çizelgesi: İspanya'da sokağa dökülen halk istifa istiyor - 17
Felaketin zaman çizelgesi: İspanya'da sokağa dökülen halk istifa istiyor - 18
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