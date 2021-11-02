Felaketler peş peşe gelecek: Grönland son 10 yılda 3,5 trilyon ton buz kaybetti

GRÖNLAND'DE SICAKLIKLAR 20 DERECEYE ÇIKTI

Tüm bunların yanı sıra,, Grönland'e ilişkin ayrı bir uydu gözlemi, 27 Temmuz'da buz tabakalarının 8,5 milyar ton yüzey kütlesini kaybettiğini gösterdi. Danimarka Meteoroloji Enstitüsü'ne göre, bu aşırı erime, kuzey Grönland'daki sıcaklıkları 20 santigrat derece üzerine çıkaran, ortalama yaz sıcaklığını iki katına çıkaran ısı dalgalarının bir sonucu olarak yaşandı.