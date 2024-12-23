Felç geçirdi, kimliği değişti: İtalyan aksanıyla konuşmaya başlayan İngiliz kadın tıp literatürüne geçti!
İngiltere, 58 yaşındaki Althia Bryden'ın yaşadığı sıra dışı durumu konuşuyor. Geçirdiği inme sonrası konuşma yetisini kaybeden Bryden, üç ay sonra ilk kelimelerini söylediğinde hem ailesini hem de doktorları hayrete düşürdü. Aylar sonra İtalyan aksanıyla konuşmaya başlayan kadın tıp literatürüne geçti.
YALNIZCA 100 VAKA VAR
İngiltere'de Temmuz ayında beynine giden kan akışını engelleyen bir rahatsızlık nedeniyle kısa süreli komaya giren Bryden, "Yabancı Aksan Sendromu" olarak bilinen nadir bir durumla gündeme geldi.
Tıbbi kayıtlara göre şimdiye kadar sadece 100 civarında vaka bildirilen bu sendrom, genellikle beyinde meydana gelen hasardan kaynaklanıyor ve konuşma terapisiyle tedavi edilebiliyor.