Felç geçirdi, kimliği değişti: İtalyan aksanıyla konuşmaya başlayan İngiliz kadın tıp literatürüne geçti!

İngiltere, 58 yaşındaki Althia Bryden'ın yaşadığı sıra dışı durumu konuşuyor. Geçirdiği inme sonrası konuşma yetisini kaybeden Bryden, üç ay sonra ilk kelimelerini söylediğinde hem ailesini hem de doktorları hayrete düşürdü. Aylar sonra İtalyan aksanıyla konuşmaya başlayan kadın tıp literatürüne geçti.

Felç geçirdi, kimliği değişti: İtalyan aksanıyla konuşmaya başlayan İngiliz kadın tıp literatürüne geçti! - 1

YALNIZCA 100 VAKA VAR

İngiltere'de Temmuz ayında beynine giden kan akışını engelleyen bir rahatsızlık nedeniyle kısa süreli komaya giren Bryden, "Yabancı Aksan Sendromu" olarak bilinen nadir bir durumla gündeme geldi.

Tıbbi kayıtlara göre şimdiye kadar sadece 100 civarında vaka bildirilen bu sendrom, genellikle beyinde meydana gelen hasardan kaynaklanıyor ve konuşma terapisiyle tedavi edilebiliyor.

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Felç geçirdi, kimliği değişti: İtalyan aksanıyla konuşmaya başlayan İngiliz kadın tıp literatürüne geçti! - 2

Kuzey Londra’nın Highbury bölgesinde yaşayan Bryden, felç geçirdikten sonra sağ tarafını hissedemez ve konuşamaz hale geldi. Ancak yoğun bakımda ilk kez konuşmaya başladığında, kendisi bile sesine inanamadı.

Felç geçirdi, kimliği değişti: İtalyan aksanıyla konuşmaya başlayan İngiliz kadın tıp literatürüne geçti! - 3

"KİM KONUŞUYOR DİYE DÜŞÜNDÜM"

Bryden, “Hemşireler, inmeden önce İtalyan aksanım olup olmadığını sordular. Hiç İtalyanca konuşmadım ve İtalya’yı bile ziyaret etmedim ama şimdi belirgin bir aksanla konuşuyorum,” dedi.

Konuştukça farkında olmadan "mamma mia", "bambino" ve "si" gibi İtalyanca kelimeler kullandığını belirten Bryden, "Şaşırtıcı bir şekilde İtalyanca konuşabiliyorum. Farkında olmadan, konuşmanın ortasında İtalyanca bir kelime söylüyorum, ki bu, İngilizce söylemeye çalıştığım şeyin İtalyanca karşılığı. Bunu nasıl yaptığım hakkında hiçbir fikrim yok. Beynim İngilizce kelimeyi otomatik olarak İtalyancaya çeviriyor."

Felç geçirdi, kimliği değişti: İtalyan aksanıyla konuşmaya başlayan İngiliz kadın tıp literatürüne geçti! - 4

Althia Bryden, bu yeni aksan nedeniyle kimliğini kaybettiğini hissettiğini dile getiriyor.

Her sabah aksanının normale dönmesini umarak uyandığını ancak doktorların ve terapistlerin eski sesinin geri gelip gelmeyeceği konusunda bir garanti veremediğini söylüyor.

Felç geçirdi, kimliği değişti: İtalyan aksanıyla konuşmaya başlayan İngiliz kadın tıp literatürüne geçti! - 5

Yabancı Aksan Sendromu’na sahip başka biriyle henüz tanışmamış olması onu yalnız hissettirse de Bryden, bu durumun hikayesinin bir parçası olduğunu ve bundan utanmaması gerektiğini söylüyor.

Felç geçirdi, kimliği değişti: İtalyan aksanıyla konuşmaya başlayan İngiliz kadın tıp literatürüne geçti! - 6

Felç Derneği’nden aldığı destekle bu zorlu süreci aşmaya çalışan Bryden, “Bu durumu yaşayan başka birini bulmayı ve onunla bağ kurmayı çok isterim,” diye ekledi.

Felç geçirdi, kimliği değişti: İtalyan aksanıyla konuşmaya başlayan İngiliz kadın tıp literatürüne geçti! - 7

Yabancı Aksan Sendromu’nun ne kadar nadir olduğu düşünüldüğünde, Bryden’ın hikayesi tıp dünyasında bir kez daha bu gizemli durumu gündeme taşıdı.

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