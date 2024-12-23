Felç geçirdi, kimliği değişti: İtalyan aksanıyla konuşmaya başlayan İngiliz kadın tıp literatürüne geçti!

"KİM KONUŞUYOR DİYE DÜŞÜNDÜM"

Bryden, “Hemşireler, inmeden önce İtalyan aksanım olup olmadığını sordular. Hiç İtalyanca konuşmadım ve İtalya’yı bile ziyaret etmedim ama şimdi belirgin bir aksanla konuşuyorum,” dedi.



Konuştukça farkında olmadan "mamma mia", "bambino" ve "si" gibi İtalyanca kelimeler kullandığını belirten Bryden, "Şaşırtıcı bir şekilde İtalyanca konuşabiliyorum. Farkında olmadan, konuşmanın ortasında İtalyanca bir kelime söylüyorum, ki bu, İngilizce söylemeye çalıştığım şeyin İtalyanca karşılığı. Bunu nasıl yaptığım hakkında hiçbir fikrim yok. Beynim İngilizce kelimeyi otomatik olarak İtalyancaya çeviriyor."