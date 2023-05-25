Felçli adam beyin implantı sayesinde 12 yıl sonra ilk defa yürüdü

"ÇOK MUTLUYUM"

Hollandalı Oskam, kaza sebebiyle bir daha asla yürüyemeyeceğini düşündüğünü ancak İsviçre Federal Teknoloji Üniversitesinde geliştirilen cihaz sayesinde tekrar yürüyebildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Fotoğraf: École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)