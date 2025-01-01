Fenomen doktor, beyin kanserinin ilk belirtisini paylaştı: Sabah uyanır uyanmaz ortaya çıkıyor
Beyindeki hücrelerin anormal şekilde büyüyüp çoğalarak tümör oluşturduğu bir hastalık olan beyin kanseri; kendisini genellikle bulantı, denge kaybı, nöbetler ve zihinsel değişiklikler ile ele veriyor. Sosyal medyada tıp alanında içerikler üreten Dr. Meghan Martin, sabah uyanır uyanmaz ortaya çıkan baş ağrısının da beyin kanserinin ilk belirtisi olabileceğini söyledi.
Baş ağrısı, başın farklı bölgelerinde hissedilen ağrı veya rahatsızlık hissidir ve çeşitli nedenlerden dolayı gelişebilir. Genellikle migren atakları şeklinde ortaya çıkan bu ağrılar çoğu zaman zararsız olsa da, kimi durumlarda beyin tümörünün ilk belirtisi olabilir.