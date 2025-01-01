Fenomen doktor, beyin kanserinin ilk belirtisini paylaştı: Sabah uyanır uyanmaz ortaya çıkıyor

Uzman isim, bir diğer önemli uyarının ise baş ağrısı ile birlikte görülen mide bulantısı ve kusma olduğunu söyledi. Dr. Martin, ''Bu semptomlar devamlılık gösteriyorsa, baş ağrısının ardında basıncı artıran bir durum vardır'' ifadelerini kullandı. Martin, ''Özellikle çocuklarda, sabahları baş ağrısı ve kusma birlikte görülüyor ve bu durum birkaç gün devam ediyorsa, kesinlikle bir uzmana danışılması gerekir'' uyarısında bulundu.



