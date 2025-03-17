Ferrari'sini satan Türk: Chico'nun başı kadınlarla belada!
Almanya'da lotodan 9,9 milyon euro kazanan "Chico" lakaplı Türk milyarder, parasını harcama şekli ve kadınlarla yaşadığı sorunlar nedeniyle gündemde. 45 yaşındaki Kürşat Yıldırım, önce Ferrari’sini satmak zorunda kaldı, daha sonra birlikte olduğu kadınlarla da davalık oldu.
ZENGİN OLDU, İLK İŞ İSTİFA ETTİ
Yaklaşık 2,5 yıl önce Alman lotosundan 9,9 milyon euro kazanan 45 yaşındaki Kürşat Yıldırım, yaşadıklarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
Almanya'nın Dortmund kentinde yaşayan Chico, parayı kazanır kazanmaz çelik fabrikasındaki işinden de hemen istifa etti.