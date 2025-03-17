Ferrari'sini satan Türk: Chico'nun başı kadınlarla belada!

ARABASINI DA SATMAK ZORUNDA KALDI

Polis sevgilisi ile de ilişkisi biten Chico, vergisini ödeyemediği Ferrarisini de iade etmek zorunda kaldı.

Lotodan kazandığı para ile yatırım yaptığını iddia eden ancak Ferrari'sini bile elinde tutamayan Chico, güncel olarak başka bir kadınla ilişki yaşadığını ve ona aşık olduğunu açıkladı.