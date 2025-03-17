imsakiye

Ferrari'sini satan Türk: Chico'nun başı kadınlarla belada!

Almanya'da lotodan 9,9 milyon euro kazanan "Chico" lakaplı Türk milyarder, parasını harcama şekli ve kadınlarla yaşadığı sorunlar nedeniyle gündemde. 45 yaşındaki Kürşat Yıldırım, önce Ferrari’sini satmak zorunda kaldı, daha sonra birlikte olduğu kadınlarla da davalık oldu.

Ferrari'sini satan Türk: Chico'nun başı kadınlarla belada! - 1

ZENGİN OLDU, İLK İŞ İSTİFA ETTİ

Yaklaşık 2,5 yıl önce Alman lotosundan 9,9 milyon euro kazanan 45 yaşındaki Kürşat Yıldırım, yaşadıklarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Almanya'nın Dortmund kentinde yaşayan Chico, parayı kazanır kazanmaz çelik fabrikasındaki işinden de hemen istifa etti.

DÜNYA HABERLERİ

Ferrari'sini satan Türk: Chico'nun başı kadınlarla belada! - 2

MİLYONER OLDUKTAN SONRA SEVGİLİSİNDEN AYRILDI

Loto kazandığı sırada birlikte olduğu Renate adlı kadın, Yıldırım’ın milyoner olduktan sonra kendisini terk ettiğini ileri sürdü.

İddiaya göre Yıldırım, genç kadının 13 yaşındaki kızını da evlat edinme sözü vermişti.

Küçük kızın babası olarak gördüğü Yıldırım'ın gidişinin ardından psikolojik sorunlar yaşadığı ve kendisine zarar vermeye başladığı belirtildi.

Ferrari'sini satan Türk: Chico'nun başı kadınlarla belada! - 3

POLİS SEVGİLİSİ HAKARET DAVASI AÇTI

Renate, Yıldırımı'ın daha sonra birliktelik yaşadığı Candice isimli polisle de bir araya geldi.

Chico lakaplı milyonerle yaklaşık 1,5 yıllık bir birliktelik yaşayan Candice, Yıldırım'ın ayrılıktan sonra kendisine hakaret ettiği görüntüleri yayınladığını belirterek suç duyurusunda bulundu

Yıldırım'ın polis sevgilisinden bahsettiği bir videoda, "Annem adına yemin ederim ki onu vuracağım" ifadelerini kullandığı iddia ediliyor.

Bu videonun ardından Türk milyonerle ilgili hakaret davası açıldı.

Ferrari'sini satan Türk: Chico'nun başı kadınlarla belada! - 4

ARABASINI DA SATMAK ZORUNDA KALDI

Polis sevgilisi ile de ilişkisi biten Chico, vergisini ödeyemediği Ferrarisini de iade etmek zorunda kaldı.

Lotodan kazandığı para ile yatırım yaptığını iddia eden ancak Ferrari'sini bile elinde tutamayan Chico, güncel olarak başka bir kadınla ilişki yaşadığını ve ona aşık olduğunu açıkladı.

Ferrari'sini satan Türk: Chico'nun başı kadınlarla belada! - 5

ZENGİN OLMADAN ÖNCE

Türk göçmen bir ailenin oğlu olan Kürşat, 12 yaşında Almanya'ya geldi.

The Sun'a konuşan Kürşat,  inanılmaz kazancına rağmen piyango oynamaya devam ettiğini açıkladı.

Sosyal medyada yayınladığı videolarla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

DAHA FAZLA GÖSTER