FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i gömme hazırlığı: Örgüt mensupları çiftliğe iş makinesi getirdi
ABD'de ölen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesini gömme hazırlıkları yapan örgüt mensupları, Pensilvanya'da karargah olarak kullanılan çiftliğe iş makineleri getirdi. Teröristbaşı Gülen'in çiftlik evi etrafındaki güvenlik önlemleri de bugün itibarıyla artırıldı.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, 1999’dan bu yana kaçak olarak yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri’nde öldü.
Terör örgütü elebaşı Gülen’in cenazesi Pensilvanya’daki St. Luke’s Hastanesi’nde tutuluyor. Cenaze hastane morgunda bekletiliyor.