FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i gömme hazırlığı: Örgüt mensupları çiftliğe iş makinesi getirdi

ABD'de ölen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesini gömme hazırlıkları yapan örgüt mensupları, Pensilvanya'da karargah olarak kullanılan çiftliğe iş makineleri getirdi. Teröristbaşı Gülen'in çiftlik evi etrafındaki güvenlik önlemleri de bugün itibarıyla artırıldı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i gömme hazırlığı: Örgüt mensupları çiftliğe iş makinesi getirdi - 1

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, 1999’dan bu yana kaçak olarak yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri’nde öldü.

Terör örgütü elebaşı Gülen’in cenazesi Pensilvanya’daki St. Luke’s Hastanesi’nde tutuluyor. Cenaze hastane morgunda bekletiliyor.

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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i gömme hazırlığı: Örgüt mensupları çiftliğe iş makinesi getirdi - 2

FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesinin nereye gömüleceğine ilişkin belirsizlik devam ediyor.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i gömme hazırlığı: Örgüt mensupları çiftliğe iş makinesi getirdi - 3

ÇİFTLİK EVİNİN BAHÇESİNE İŞ MAKİNELERİ GETİRİLDİ

Anadolu Ajansı (AA), örgütün Pensilvanya'da karargah olarak kullandığı çiftlik evinin bahçesine hafriyat işlerinde kullanılan iş makineleri getirildiğini görüntüledi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i gömme hazırlığı: Örgüt mensupları çiftliğe iş makinesi getirdi - 4

Bahçe düzenlemelerinde kullanılan makineler, ilk kez toprak alanda görüldü.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i gömme hazırlığı: Örgüt mensupları çiftliğe iş makinesi getirdi - 5

Diğer görüntülerde ise kazılan bir çukurun başına Gülen'in kardeşlerinden Mesih Gülen'in getirildiği ve bir sandalyeye oturduktan sonra kazı işlemini izlediği görüldü.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i gömme hazırlığı: Örgüt mensupları çiftliğe iş makinesi getirdi - 6

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Gülen'in muhtemel defin alanları arasında öne çıkan yer olan çiftlik evi etrafındaki güvenlik önlemleri de bugün itibarıyla artırıldı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i gömme hazırlığı: Örgüt mensupları çiftliğe iş makinesi getirdi - 7

Yerleşke girişinde herhangi bir aracın durmasına izin verilmezken, kapının önünde sürekli bir güvenlik görevlisinin durması dikkati çekti.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i gömme hazırlığı: Örgüt mensupları çiftliğe iş makinesi getirdi - 8

FETÖ elebaşı Gülen, 20 Ekim'de ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki St. Luke's Hastanesinde ölmüştü.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i gömme hazırlığı: Örgüt mensupları çiftliğe iş makinesi getirdi - 9

Kaynaklar, tartışmalara konu olan cenaze ile ilgili ayrıntıların belli olmaya başladığını bildirdi.

Buna göre, terör örgütü liderine perşembe günü Pensilvanya’da örgütün merkezi sayılan kampta tören yapılacağı bildirildi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i gömme hazırlığı: Örgüt mensupları çiftliğe iş makinesi getirdi - 10

GÜLEN NEREYE GÖMÜLECEK, CENAZE NAMAZINI KİM KILDIRACAK?

Teröristbaşının, kamp içinde yer alan ve daha önce kendi işaret ettiği yere gömüleceği öğrenildi.

Güvenlik kaynakları, Gülen’in cenaze namazının Suat Yıldırım tarafından kıldırılacağını bildirdi.

Güvenlik kaynakları, üst düzey örgüt mensuplarının ABD’ye doğru yola çıktığını bildirdi.
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i gömme hazırlığı: Örgüt mensupları çiftliğe iş makinesi getirdi - 11

EVE GELENLERİN SAYISI ARTTI

Terörist Fetullah Gülen’in cenazesine ilişkin ayrıntılar henüz netleşmezken, terör örgütü elebaşının Pennsylvania’da bulunan çiftliğine gelenlerin sayısı artıyor.

Girişinde güvenlik önlemlerinin yoğunlaştırıldığı gözlenen FETÖ elebaşı Gülen’in Saylorsburg’daki çiftliğine, yerel saatle öğle vakitlerinde gelenler arttı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i gömme hazırlığı: Örgüt mensupları çiftliğe iş makinesi getirdi - 12

İKİNCİ EVDE ASKERİ KAMUFLAJLI DEVRİYE

Havadan görüntülenen ve Gülen’in, ölümüne yakın son günlerinde kaçırıldığı belirtilen aynı bölgedeki diğer evinde ise herhangi bir hareket gözlenmedi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i gömme hazırlığı: Örgüt mensupları çiftliğe iş makinesi getirdi - 13
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i gömme hazırlığı: Örgüt mensupları çiftliğe iş makinesi getirdi - 14
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i gömme hazırlığı: Örgüt mensupları çiftliğe iş makinesi getirdi - 15
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i gömme hazırlığı: Örgüt mensupları çiftliğe iş makinesi getirdi - 16
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i gömme hazırlığı: Örgüt mensupları çiftliğe iş makinesi getirdi - 17
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