NTV

Filipinler'de Mangkhut tayfunu 28 can aldı

Anadolu Ajansı

Filipinler'in kuzey kıyılarını etkisi altına alan ve gücünden dolayı "süper" olarak adlandırılan Mangkhut tayfununda ölenlerin sayısı 28'e çıktı. 100 bin kişi ise tahliye edildi. Şimdiye kadar 250 bin kişi tayfundan etkilendi.

  • 1

    Filipinler'de Emniyet Müdürü Oscar Albayalde, ülkeyi dün etkisi altına alan tayfundan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısının 28'e yükseldiğini söyledi.
  • 2

    Ölenlerin çoğunun tayfunun sebep olduğu toprak kaymalarında yaşamını yitirdiğini belirten Abayalde, 100 binden fazla kişinin de güvenli yerlere tahliye edildiğini kaydetti.
  • 3

    Yaklaşık 250 bin kişinin tayfundan etkilendiği ifade edildi.
  • 4

    Hızı 100 kilometreye kadar düşen tayfunun Filipinler'deki etkisini yitirerek Çin'in güneyine ve Hong Kong'a doğru hareket ettiği aktarıldı.
  • 5

    Hawaii'deki Müşterek Tayfun Uyarı Merkezi, Pasifik Okyanusu'nun kuzeyinde ortaya çıkan tayfunun, kategori 5 kasırga gücündeki "süper tayfun"a dönüştüğünü duyurmuştu.
  • 6

  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

  • 11

  • 12

  • 13

  • 14

  • 15

  • 16

  • 17

  • 18

  • 19

  • 20

  • 21

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin