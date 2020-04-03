Filipinler'de polise 'corona virüs önlemlerine uymayanları' vurun emri

Güvenlik güçlerine, hükümetin corona virüs salgınıyla mücadele çerçevesinde aldığı sokağa çıkma yasağı kararı ve kısıtlamalara karşı gelinmesi ya da isyan çıkarılması halinde, sorun çıkaranları vurma emri veren Duterte ayrıca , sağlık çalışanlarının istismarının da ciddi bir suç olduğunu dile getirdi.