Filipinler'de polise 'corona virüs önlemlerine uymayanları' vurun emri

ntv.com.tr 03.04.2020 - 10:05 | Son Güncelleme : 03.04.2020 - 10:06
Güvenlik güçlerine, hükümetin corona virüs salgınıyla mücadele çerçevesinde aldığı sokağa çıkma yasağı kararı ve kısıtlamalara karşı gelinmesi ya da isyan çıkarılması halinde, sorun çıkaranları vurma emri veren Duterte ayrıca , sağlık çalışanlarının istismarının da ciddi bir suç olduğunu dile getirdi.
Duterte, televizyonda canlı yayınlanan açıklamasında, doktorlara ve sağlık çalışanlarına saldıranların üzerlerine ölümcül zehirli maddeler dökülerek veya onlara bu maddeler içirilerek cezalandırılmasını istediğini dile getirdi.
Ayrıca sorun çıkaran kişilerin hapishanelerde aç bırakılacakları tehdidinde bulunan Duterte, emniyet güçlerine bu kişileri vurmaları ve gıda ve nakit yardımını durdurma emrini vereceğini belirterek halkı kendileriyle iş birliği yapmaya çağırdı.
Verdiği sert kararlarla sık sık insan hakları örgütlerinin eleştirilerini üzerine çeken Filipinler lideri, "Polis ve askerlere talimatım; eğer bir sorun varsa ve ve hayati tehlike durumu söz konusuysa onları vurarak öldürün." sözleriyle canlı yayında emir verdi.
Reuters'ın haberine göre mesajının alınıp alınmadığını tekrar eden Duterte, düzensizlik çıkaranlara atıfla, "Anlaşıldı mı? Sorun çıkarmak yerine sen öl, ben seni gömerim." ifadelerini kullandı.
Duterte, nakit ve yiyecek yardımının dağıtımında yaşanan gecikmeler ve yapılan şikayetlere ilişkin ise sorumluluğun siyasetçilerden alınıp eski bir generale verildiğini, yardımları çalanlara karşı çok sert davranılacağını ifade etti.
Filipinler Devlet Başkanı Duterte'nin açıklamaları, başkent Manila'nın yoksul bölgelerinde yapılan gıda yardımı sırasında yaşanan protestolardan ve bazı tutuklamaların ardından geldi.
Bölge sakinleri, yeterince ve düzenli şekilde yardım yapılmadığını belirterek eylem düzenlemişti.