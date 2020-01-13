Filipinler'de Taal Yanardağı'nda patlama

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsünden yapılan açıklamada, Taal Gölü'ndeki bir adada bulunan yanardağın patladığı bildirildi.

Patlama nedeniyle henüz herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı ancak yanardağ çevresindeki köylerde halk ve turistler tedbir olarak bölgeyi terk etmeye başladı.