Filipinler'de tayfun sonrası yolsuzluk protestosu: "Sorumluları hapse atın"

Skandalla ilgili ilk gözaltılar birkaç gün önce duyuruldu ve Kamu Hizmetleri ve Karayolları Bakanlığı'ndan sekiz görevli gözaltına alındı. Hükümet, "büyük balıkların da yakında geleceği" sözünü verdi.

Devlet Başkanı Marcos Jr, son üç yılda yaklaşık 9,6 milyar dolar kaynak aktarılan sel kontrolü projelerinde "anormallikler" tespit edildiğini ve konunun soruşturulması için bir komisyon kurulduğunu açıklamıştı.

Maliye Bakanı Ralph Recto da eylülde yaptığı bir açıklamada, yalnızca 2023'ten bu yana bazı sel kontrol projelerine ayrılan 2 milyar doları aşkın fonun "yolsuzluk sonucu zayi edilmiş olabileceğini" belirtmişti.

Bununla birlikte Marcos Jr, yolsuzluk soruşturmasında adı geçen çok sayıda siyasetçi ve iş insanının, aralık ayı bitmeden cezaevine gireceğini duyurmuştu.