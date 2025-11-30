Filipinler'de tayfun sonrası yolsuzluk protestosu: "Sorumluları hapse atın"
30.11.2025 08:33
AFP, Reuters, AA
Filipinler'in başkenti Manila'da binlerce kişi, milyarlarca dolarlık sel kontrolü projelerindeki yolsuzlukları protesto etti. Göstericiler çok sayıda yetkili, milletvekili ve iş insanının adının karıştığı skandala karşı hesap sorulmasını talep etti.
Filipinler'in başkenti Manila'da binlerce kişi, aralarında çok sayıda yetkili, milletvekili ve inşaat firması sahibinin de bulunduğu isimlerin yolsuzlukla suçlandığı milyarlarca dolarlık altyapı skandalıyla ilgili hesap sorulması talebiyle toplandı.
116 milyon nüfuslu ülkede, "hayalet sel kontrolü projeleri" olarak adlandırılan skandala yönelik öfke aylardır büyüyordu. Son aylarda güçlü tayfunların yol açtığı seller nedeniyle ülkede birçok kasaba sular altında kalmıştı.
Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, konuyu ilk olarak temmuz ayındaki ulusa sesleniş konuşmasında gündeme getirmişti.
O tarihten bu yana büyüyen skandalda, Marcos Jr'ın kongre üyesi olan bir kuzeninin de aralarında bulunduğu dost ve düşman pek çok ismin adı geçti.
TARİHİ CADDEDE "HAPSE ATIN" SLOGANLARI
Protestocular, Marcos Jr'ın babasının 1986'da iktidardan düşürülmesine yardımcı olan Halkın Gücü Hareketi'nin merkezi olan EDSA olarak bilinen Manila anayolunda yürüyüş yaptı.
Göstericiler yürüyüş sırasında "Onları derhal hapse atın!" diye slogan attı.
Başkentte başkanlık sarayına kısa mesafedeki Luneta Parkı'nda toplanan göstericiler ise sistemik yolsuzluğun sona ermesi çağrısıyla timsah şeklinde dövizler taşıdı.
"İNSANLAR YOLSUZLUK YÜZÜNDEN ÖLDÜLER"
Sahne alması planlanan 20 yaşındaki drag sanatçısı Jessie Wanaluvmi J, AFP'ye yaptığı açıklamada, "İnsanlar yaşanan yolsuzluk yüzünden öldüler" diye konuştu.
Filipinler Ulusal Kiliseler Konseyi'nden 54 yaşındaki Mervin Toquero ise hükümetin adımlarından memnun olmadığını söyledi. Toquero, "Bu yolsuzluğun üst düzey yetkililerin bilgisi olmadan gerçekleşmesi imkânsız. Onlar da hesap vermeli" dedi.
Torununu da yanına alarak gösteriye katılan 68 yaşındaki Azon Tobiano ise sosyal medyada gördüğü eylem çağrısı üzerine parka geldiğini belirtti.
Tobiano, "Adaletin yerini bulacağını gerçekten umuyorum. Umarım devlet başkanı, akrabaları ya da senatörler olsun, sorumluları hapse atma konusunda kararlı olur" ifadelerini kullandı.
HÜKÜMETTEN "BÜYÜK BALIKLAR YAKALANACAK" SÖZÜ
Skandalla ilgili ilk gözaltılar birkaç gün önce duyuruldu ve Kamu Hizmetleri ve Karayolları Bakanlığı'ndan sekiz görevli gözaltına alındı. Hükümet, "büyük balıkların da yakında geleceği" sözünü verdi.
Devlet Başkanı Marcos Jr, son üç yılda yaklaşık 9,6 milyar dolar kaynak aktarılan sel kontrolü projelerinde "anormallikler" tespit edildiğini ve konunun soruşturulması için bir komisyon kurulduğunu açıklamıştı.
Maliye Bakanı Ralph Recto da eylülde yaptığı bir açıklamada, yalnızca 2023'ten bu yana bazı sel kontrol projelerine ayrılan 2 milyar doları aşkın fonun "yolsuzluk sonucu zayi edilmiş olabileceğini" belirtmişti.
Bununla birlikte Marcos Jr, yolsuzluk soruşturmasında adı geçen çok sayıda siyasetçi ve iş insanının, aralık ayı bitmeden cezaevine gireceğini duyurmuştu.
Filipinler, kamu parasını zimmete geçirmekten ve yolsuzluktan suçlu bulunan üst düzey politikacıların genellikle ciddi hapis cezalarından kurtulduğu uzun bir skandallar geçmişine sahip.
Pazar günkü gösterilerde kalabalığı kontrol etmek için 17 binden fazla polis görevlendirildi.
Eylül ayında düzenlenen ve büyük ölçüde barışçıl geçen yolsuzluk karşıtı gösterilerde polis ile maskeli protestocular arasında çatışmalar çıkmış, 200'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.