Filipinler'i tayfun vurdu: 2 bin 500 köye tahliye emri
Filipinler'i vuran Toraji Tayfunu nedeniyle ülke genelinde 2 bin 500 köye yönelik tahliye emri yayınladı. Bazı uçak ve feribot seferleri iptal edilirken birçok bölgede maddi hasar meydana geldi.
Yinxing Tayfunu’nun etkisinden henüz kurtulan Filipinler'i, bu kez Toraji Tayfunu vurdu.
Filipinler Atmosferik, Jeofizik ve Astronomik Hizmetler İdaresi’nden (PAGASA) yapılan açıklamada, Toraji Tayfunu’nun bugün yerel saat ile 08.10 sıralarında Aurora bölgesindeki Dilasag kasabası yakınlarından karaya çıktığı bildirildi.