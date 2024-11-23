Filistin halkının gözyaşları fotoğraflara yansıdı: İsrail saldırısında ölenlere acı veda
İsrail ordusu, Gazze'de katliamlarına devam ediyor. Han Yunus'a yönelik son saldırıda en az altı Filistinli hayatını kaybederken, öldürülenlerin yakınlarının yaşadığı acı, fotoğraflara yansıdı. Öte yandan Gazze'deki sahra hastanelerinin müdürü Mervan el-Hams, Filistin topraklarındaki tüm hastanelerin “işgalcilerin yakıt girişini engellemesi nedeniyle 48 saat içinde çalışmayı durduracağını ya da hizmetlerini azaltacağını" açıkladı. (Editör: Derya Doğan)
Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’ta gece saatlerinde meydana gelen İsrail saldırısında üçü çocuk, en az altı kişi hayatını kaybetti.
Saldırıda yaralanan çok sayıda Filistinli ise Nasır Hastanesi'ne götürüldü.
Filistinliler, saldırıda kaybettikleri yakınları için gözyaşı döktü.