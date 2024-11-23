Filistin halkının gözyaşları fotoğraflara yansıdı: İsrail saldırısında ölenlere acı veda

İsrail ordusu, Gazze'de katliamlarına devam ediyor. Han Yunus'a yönelik son saldırıda en az altı Filistinli hayatını kaybederken, öldürülenlerin yakınlarının yaşadığı acı, fotoğraflara yansıdı. Öte yandan Gazze'deki sahra hastanelerinin müdürü Mervan el-Hams, Filistin topraklarındaki tüm hastanelerin “işgalcilerin yakıt girişini engellemesi nedeniyle 48 saat içinde çalışmayı durduracağını ya da hizmetlerini azaltacağını" açıkladı. (Editör: Derya Doğan)

Filistin halkının gözyaşları fotoğraflara yansıdı: İsrail saldırısında ölenlere acı veda - 1

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’ta gece saatlerinde meydana gelen İsrail saldırısında üçü çocuk, en az altı kişi hayatını kaybetti.

Saldırıda yaralanan çok sayıda Filistinli ise Nasır Hastanesi'ne götürüldü.

Filistinliler, saldırıda kaybettikleri yakınları için gözyaşı döktü.

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Filistin halkının gözyaşları fotoğraflara yansıdı: İsrail saldırısında ölenlere acı veda - 2

YERİNDEN EDİLENLERİN ÇADIRLARI VURULDU

Dünkü saldırı, Gazze Şeridi'nin güneyinde on binlerce yerinden edilmiş kişinin yaşadığı bir çadır bölgesini vurdu.

Gazze'deki sağlık görevlileri, İsrail'in bir gecede Beyt Lahiya ve Cibaliye kentlerine düzenlediği baskında ise onlarca kişinin öldüğünü ya da kaybolduğunu açıkladı.

Filistin halkının gözyaşları fotoğraflara yansıdı: İsrail saldırısında ölenlere acı veda - 3

YARISINDAN FAZLASI KADIN VE ÇOCUK

Yerel sağlık yetkilileri perşembe günü yaptıkları açıklamada, 13 aydır devam eden İsrail sldırılarında, Gazze Şeridi'nde ölenlerin sayısının 44 bin 56'ya çıktığını bildirdi. Yaralı sayısı ise 104 bine 268'e yükseldi.

Gazze Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybeden Filistinlilerin yarısından fazlasının kadın ve çocuk olduğunu kaydetti. 

Bakanlık, binlerce cansız bedenin ise bina enkazlarının altında ya da sağlık görevlilerinin erişemediği bölgelerde gömülü olması nedeniyle gerçek sayının daha yüksek olduğunu belirtiyor.

Filistin halkının gözyaşları fotoğraflara yansıdı: İsrail saldırısında ölenlere acı veda - 4

HASTANELERİN İKİ GÜNÜ KALDI

Hamas tarafından yönetilen Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, hastanelerin sadece iki günlük yakıtları kaldığını bildirdi.

Gazze'deki sahra hastanelerinin müdürü Mervan el-Hams, gazetecilere yaptığı açıklamada, Filistin topraklarındaki tüm hastanelerin “işgalcilerin yakıt girişini engellemesi nedeniyle 48 saat içinde çalışmayı durduracağını ya da hizmetlerini azaltacağını” söyledi. 

Filistin halkının gözyaşları fotoğraflara yansıdı: İsrail saldırısında ölenlere acı veda - 5

UCM KARARLARI

Uluslararası Ceza Mahkemesi, (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski savunma bakanı Yoav Gallant hakkında önceki gün tutuklama emri çıkardı.

UCM, Netanyahu ve Gallant'ın savaş suçu işlediğine yönelik kanıtlar olduğunu bildirdi.

Filistin halkının gözyaşları fotoğraflara yansıdı: İsrail saldırısında ölenlere acı veda - 6
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