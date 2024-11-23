Filistin halkının gözyaşları fotoğraflara yansıdı: İsrail saldırısında ölenlere acı veda

YARISINDAN FAZLASI KADIN VE ÇOCUK

Yerel sağlık yetkilileri perşembe günü yaptıkları açıklamada, 13 aydır devam eden İsrail sldırılarında, Gazze Şeridi'nde ölenlerin sayısının 44 bin 56'ya çıktığını bildirdi. Yaralı sayısı ise 104 bine 268'e yükseldi.

Gazze Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybeden Filistinlilerin yarısından fazlasının kadın ve çocuk olduğunu kaydetti.

Bakanlık, binlerce cansız bedenin ise bina enkazlarının altında ya da sağlık görevlilerinin erişemediği bölgelerde gömülü olması nedeniyle gerçek sayının daha yüksek olduğunu belirtiyor.