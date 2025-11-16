Filistin ve Bask milli takımları dostluk için sahaya çıktı
16.11.2025 03:58
AA
Filistin Milli Futbol Takımı, Bask bölgesel futbol takımı ile dostluk maçı yaptı. Tribünlerdeki binlerce kişi "Soykırımı durdurun" çağrısı yaptı.
İsrail'in soykırım uyguladığı Filistin'e İspanya'dan anlamlı bir destek geldi. Filistin Milli Futbol Takımı, İspanya'nın kuzeyindeki Bask'ın bölgesel futbol takımı ile dostluk maçı yaptı.
Bask bölgesinin Bilbao kentindeki San Mames Stadyumu'nda oynanan maçı Bask bölgesel futbol takımı 3-0 kazandı.
Tribünlerin Filistin ve Bask bayraklarıyla dolduğu maç öncesinde, İsrail'in Gazze'de katlettiği insanlar için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.
Filistin Milli Takımı'nın sahaya "Soykırımı durdurun" yazılı pankartı taşıyarak çıkması büyük alkış aldı.
Bask bölgesi özerk hükümetinin de destek verdiği Filistin-Bask maçının amacının "Filistin devletinin tanınması, resmi olarak uluslararası maçlara katılmasının desteklenmesi ve Gazze'de barışın sağlanmasını güçlendirmek" olduğu ifade edildi.
Karşılaşmayı İspanya hükümetinden Gençlik ve Çocuk Bakanı Sira Rego da izledi. Filistin Milli Takımı, 18 Kasım Salı günü de Katalonya bölgesel futbol takımı ile dostluk maçı yapacak.
Öte yandan maç öncesinde Bilbao sokaklarında binlerce kişi Filistin'e destek için gösteri yaptı. Sivil toplum örgütleri ve Bask bölgesindeki bazı siyasi partilerin desteğiyle, "Gazze'deki soykırımı durdurun" temasıyla düzenlenen kent merkezindeki iki farklı noktadaki yürüyüşte Filistin bayrakları taşıyan kalabalık, "Özgür Filistin", "Gazze'ye acil yardım", "Katil İsrail" sloganları attı.