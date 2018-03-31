NTV

Filistin'de ulusal yas

Anadolu Ajansı

İsrail askerlerinin 15 Filistinliyi öldürmesinin ardından ulusal yas ilan edildi. Batı Şeria'nın Nablus kentindeki iş yerleri, kepenk açmadı.

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    İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında düzenlenen Filistin Toprak Günü gösterilerinde 15 Filistinlinin İsrail askerlerince öldürülmesi nedeniyle Filistin'de ulusal yas ilan edildi.
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    Yas nedeniyle Batı Şeria'nın Nablus kentindeki iş yerleri, kepenk açmadı.
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    Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze sınırında dün yaşanan olaylarda 15 Filistinliyi öldürmesi ve işgal altındaki Batı Şeria’da düzenlenen gösterilere müdahalede orantısız güç kullanması sonucu yaralanan yüzlerce Filistinli için cumartesi gününü yas ilan etmişti.
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