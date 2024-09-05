Filistinli ayakkabı ustası, İsrail saldırıları altındaki Gazze'de çocuklara tahtadan terlik yapıyor
Gazze'de Filistinliler, İsrail'in saldırıları ve kısıtlamaları nedeniyle tedarikinde sıkıntı yaşanan ve bu sebeple fiyatları yükselen terlik ve ayakkabıya ulaşmakta zorluk yaşıyor. Han Yunus kentinde yaşayan Filistinli ayakkabı ustası Sabre Davvas, yoksulluk ve pahalılık nedeniyle terlik ve ayakkabı alamayan çocuklar için tahta ve kullanılmış kumaştan terlik yapıyor. Davvas, ürettiği terliklerle Filistinli çocukların yüzünü güldürüyor.
Filistinli ayakkabı ustası Sabre Devvas, kamptan bulduğu tahta ve kumaşlarla terlik yapma fikrinin çocukların ayaklarını yaralanmalardan koruma ihtiyacından doğduğunu ifade etti.