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Filistinli doktorlardan enkaza dönen Şifa Hastanesi'ne veda

Filistinli doktorlar Mervan Ebu Sada ve Faris Afane, İsrail ordusunun iki haftadır Gazze kentinde düzenlediği baskınları ve saldırıları sırasında Şifa Hastanesi'nin tüm bölümlerini yakarak ve bombalayarak yok ettiğini ve hastaneyi kullanılamaz hale getirdiğini söyledi.

Filistinli doktorlardan enkaza dönen Şifa Hastanesi'ne veda - 1

HASTANE ÇALIŞIR HALDE DEĞİL

Şifa Hastanesi Genel Cerrahi Bölüm Başkanı Mervan Ebu Sada, İsrail ordusunun, iki hafta süren baskınının ardından dün şafak vaktinden itibaren Şifa Hastanesi'nden çekildiğini ve hastanenin tüm binalarında geniş çapta yıkıma neden olduğunu belirtti.

Meydana gelen yıkım, yaralılar ile hastaları kurtarmak için hastanede yeniden çalışmayı imkansız hale getiriyor.

DÜNYA HABERLERİ

Filistinli doktorlardan enkaza dönen Şifa Hastanesi'ne veda - 2

"TÜM BÖLÜMLERİNİ YAKTILAR"

Ebu Sada, "İsrail ordusu bubi tuzakları kurarak hastane binalarını havaya uçurdu, oksijen istasyonlarını ve elektrik jeneratörlerini yaktı, hastanenin tüm bölümlerini yaktı" diye konuştu.

Filistinli doktorlardan enkaza dönen Şifa Hastanesi'ne veda - 3

Gazze Şeridi'ndeki en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesi'nin yeniden kullanılabilmesi için tamamen yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor.

Filistinli doktorlardan enkaza dönen Şifa Hastanesi'ne veda - 4

ALTERNATİFLER BULUNMALI

Ebu Sada, uluslararası topluma Şifa Hastanesi'nde yaşananların araştırılması ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri tedavi etmek için alternatifler bulunması çağrısında bulundu.

Filistinli doktorlardan enkaza dönen Şifa Hastanesi'ne veda - 5

HASTANE DEV BİR ENKAZA DÖNÜŞTÜ

Şifa Hastanesi Ambulans ve Acil servis Müdürü Faris Afane, askerlerin çekilmesinin ardından Şifa Hastanesi'ne vardıklarında "yerlerde dağılmış ve bir kısmı çürümüş" cesetler gördüklerini söyledi.

Filistinli doktorlardan enkaza dönen Şifa Hastanesi'ne veda - 6

Afane, "Şifa Hastanesi tamamen yıkılmış, tüm hastane tesisleri yanmış durumda. Sanki yıkıcı bir deprem yaşamış dev bir enkazdan ibaret. İsrail'in gerçekleştirdiği büyük yıkım nedeniyle hastane tekrar çalışmaya uygun değil" dedi.

Filistinli doktorlardan enkaza dönen Şifa Hastanesi'ne veda - 7

Yaşananları felaket olarak nitelendiren Afane, Filistin topraklarında soykırım yapıldığını ve hareket eden her şeyin İsrail güçleri tarafından hedef alındığını söyledi.

Filistinli doktorlardan enkaza dönen Şifa Hastanesi'ne veda - 8

İsrail ordusu dün, Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesi ile çevresinden çekildiğini duyurmuştu.

Filistinli doktorlardan enkaza dönen Şifa Hastanesi'ne veda - 9

Gazze'deki hükümet İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi ve çevresinde 400'den fazla Filistinliyi öldürdüğünü, 900'den fazlasını alıkoyduğunu ve 1050 evi yıktığını duyurmuştu.

Filistinli doktorlardan enkaza dönen Şifa Hastanesi'ne veda - 10

İsrail ordusu ise, 14 gün süren saldırılar boyunca Şifa Hastanesi ve çevresinde 200 Filistinliyi öldürdüğünü, 500'den fazlasını alıkoyduğunu ileri sürmüştü.

Filistinli doktorlardan enkaza dönen Şifa Hastanesi'ne veda - 11

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin çekilmeden önce Şifa Hastanesi'nin tüm binalarını yaktığını ve tamamen hizmet dışı bıraktığını, hastanenin cerrahi binasının katlarını ve odalarını tamamen yıktığını, geri kalanını yaktığını, ana resepsiyon ve acil durum binasını da yakarak içindeki tüm tıbbi malzemeleri imha ettiğini belirtmişti.

Filistinli doktorlardan enkaza dönen Şifa Hastanesi'ne veda - 12

DSÖ'DEN HASTANE KULLANILAMAZ AÇIKLAMASI

Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada İsrail askerleri tarafından yok edilen Şifa Hastanesi'nin artık hiçbir şekilde "hastane olarak" işlev gösteremeyeceği açıklandı.

Dünya Sağlık Örgütü açıklamasında, "Şifa'yı yok etmek, Gazze'de sağlık sisteminin kalbini sökmek demektir" ifadelerine yer verildi.

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