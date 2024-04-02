Filistinli doktorlardan enkaza dönen Şifa Hastanesi'ne veda
Filistinli doktorlar Mervan Ebu Sada ve Faris Afane, İsrail ordusunun iki haftadır Gazze kentinde düzenlediği baskınları ve saldırıları sırasında Şifa Hastanesi'nin tüm bölümlerini yakarak ve bombalayarak yok ettiğini ve hastaneyi kullanılamaz hale getirdiğini söyledi.
HASTANE ÇALIŞIR HALDE DEĞİL
Şifa Hastanesi Genel Cerrahi Bölüm Başkanı Mervan Ebu Sada, İsrail ordusunun, iki hafta süren baskınının ardından dün şafak vaktinden itibaren Şifa Hastanesi'nden çekildiğini ve hastanenin tüm binalarında geniş çapta yıkıma neden olduğunu belirtti.
Meydana gelen yıkım, yaralılar ile hastaları kurtarmak için hastanede yeniden çalışmayı imkansız hale getiriyor.