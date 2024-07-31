Filistinli esire cinsel işkenceyle suçlanan 9 askerden 2'si serbest: Aşırı sağcılardan mahkemeye baskın

İsrail askeri mahkemesinin, Gazze'den alıkonulan Filistinlilerin tutulduğu Sde Teiman gözaltı merkezinde Filistinli esire cinsel işkence suçlamasıyla gözaltına alınan 9 askerden ikisini serbest bıraktığı bildirildi.

Filistinli esire cinsel işkenceyle suçlanan 9 askerden 2'si serbest: Aşırı sağcılardan mahkemeye baskın - 1

İsrail basınındaki haberlere göre, kuzeydeki Beit Lid askeri mahkemesinin, Filistinli esire cinsel işkence suçlamasıyla gözaltına alınan 9 askerden ikisini serbest bıraktığı ifade edildi. Söz konusu askerlerin, olayın baş şüphelileri arasında yer almadığı belirtildi.

Soruşturmadaki askerlere, "sapkınlık, vücut bütünlüğüne zarar verme, askerlik kurallarına uygun davranmama" suçlamaları yöneltildiği kaydedildi.

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Filistinli esire cinsel işkenceyle suçlanan 9 askerden 2'si serbest: Aşırı sağcılardan mahkemeye baskın - 2

İsrail'den Kanal13, İsrail askeri savcılığının elinde askerlerin cinsel işkence yaparken Filistinli esirin etrafını sardığı ve gözaltı merkezindeki kameralardan saklamaya çalıştığı görüntüler bulunduğunu aktardı.

Haaretz gazetesinin haberine göre de İsrail askerlerinin cinsel işkence yapmakla suçlandığı Filistinli esirin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Filistinli esire cinsel işkenceyle suçlanan 9 askerden 2'si serbest: Aşırı sağcılardan mahkemeye baskın - 3

Kuzeydeki Beit Lid askeri üssünde görülen davada İsrail polisi ve ordusu yoğun güvenlik önlemi almıştı. Onlarca kişilik İsrailli aşırı sağcı grup, 9 askerin Filistinli esire cinsel işkence suçlamasıyla gözaltına alınmasını protesto etmek için askeri mahkemenin önünde toplanmıştı. İsrail ordusu ve polisi, mahkemenin çevresine çok sayıda birlikle insan zinciri kurarak ve demir bariyerler yerleştirerek konuşlanmıştı.

Filistinli esire cinsel işkenceyle suçlanan 9 askerden 2'si serbest: Aşırı sağcılardan mahkemeye baskın - 4

AŞIRI SAĞCILAR ASKERİ ÜSSÜ VE MAHKEMEYİ BASTI

Savcılığın soruşturma kararı, aşırı sağcılar tarafından öfkeyle karşılandı.

Hem Sde Tieman, hem de askerlerin götürüldüğü Beit Lid üssünün önünde tansiyon yükseldi.

Filistinli esire cinsel işkenceyle suçlanan 9 askerden 2'si serbest: Aşırı sağcılardan mahkemeye baskın - 5

Aralarında Aşırı Sağcı Miras Bakanı Amihay Eliyahu'nun da bulunduğu kalabalık grup, askerlerin çıkarıldığı askeri mahkemenin de içinde bulunduğu üsse girmeye çalıştı.

Demir kapıyı yumruklayan göstericiler ve onları engellemeye çalışan askerler arasında arbede çıktı.

Filistinli esire cinsel işkenceyle suçlanan 9 askerden 2'si serbest: Aşırı sağcılardan mahkemeye baskın - 6

Başbakan Benyamin Netanyahu, askeri üsse düzenlenen baskını kınayarak sükunet çağrısı yaptı.

Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi de soruşturmanın İsrail ordusunun onurunu koruduğunu söylüyor.

Filistinli esire cinsel işkenceyle suçlanan 9 askerden 2'si serbest: Aşırı sağcılardan mahkemeye baskın - 7

İsrail'in güneyinde yer alan ve alıkonulan Gazzelilerin tutulduğu Sde Teiman gözaltı merkezi sık sık işkencelerle gündeme geliyor.

New York Times gazetesinde geçen ay çıkan haberde, Sde Teiman gözaltı merkezinde alıkonulan Gazzelilerin etrafı açık bir alanda gözleri bağlı olarak günde 18 saate kadar elleri kelepçeli şekilde yerde sessiz şekilde oturtulduğu belirtilmişti.

Filistinli esire cinsel işkenceyle suçlanan 9 askerden 2'si serbest: Aşırı sağcılardan mahkemeye baskın - 8

Haberde, gözaltı merkezine getirilen Filistinli tutukluların burada 3 aya kadar kaldığı ve sorgulama süreçlerinde birçok kişinin insanlık dışı muameleye ve işkenceye maruz kaldığı kaydedilmişti.

Burada tutulan ve daha sonra serbest bırakılan bazı Gazzeliler, Sde Teiman'da maruz kaldıkları işkenceleri dile getirmişti.

Filistinli esire cinsel işkenceyle suçlanan 9 askerden 2'si serbest: Aşırı sağcılardan mahkemeye baskın - 9

İsrail askeri polisinin, bir Filistinliye cinsel işkence yaptığı suçlamasıyla 9 İsrail askerini gözaltına almak üzere Sde Teiman'a gelmesinin ardından gözaltına alınacak askerlerin direnmesi sonucunda olaylar çıkmıştı.

Filistinli esire cinsel işkenceyle suçlanan 9 askerden 2'si serbest: Aşırı sağcılardan mahkemeye baskın - 10

İsrailli aşırı sağcı siyasetçiler, yüzü maskeli ve silahlı askerler ile aşırı sağcı fanatik gruplar askeri üsse baskın düzenlemişti. Benzer gruplar akşam saatlerinde de gözaltına alınan askerlerin götürüldüğü askeri mahkemenin bulunduğu Beit Lid isimli üsse zorla girmişti.

Aşırı sağcıların bir gün içinde iki askeri üsse baskın düzenlemesi İsrail'de yoğun tartışmalara yol açmıştı.

Filistinli esire cinsel işkenceyle suçlanan 9 askerden 2'si serbest: Aşırı sağcılardan mahkemeye baskın - 11
Filistinli esire cinsel işkenceyle suçlanan 9 askerden 2'si serbest: Aşırı sağcılardan mahkemeye baskın - 12
Filistinli esire cinsel işkenceyle suçlanan 9 askerden 2'si serbest: Aşırı sağcılardan mahkemeye baskın - 13
Filistinli esire cinsel işkenceyle suçlanan 9 askerden 2'si serbest: Aşırı sağcılardan mahkemeye baskın - 14
Filistinli esire cinsel işkenceyle suçlanan 9 askerden 2'si serbest: Aşırı sağcılardan mahkemeye baskın - 15
Filistinli esire cinsel işkenceyle suçlanan 9 askerden 2'si serbest: Aşırı sağcılardan mahkemeye baskın - 16
Filistinli esire cinsel işkenceyle suçlanan 9 askerden 2'si serbest: Aşırı sağcılardan mahkemeye baskın - 17
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