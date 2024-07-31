Filistinli esire cinsel işkenceyle suçlanan 9 askerden 2'si serbest: Aşırı sağcılardan mahkemeye baskın
İsrail askeri mahkemesinin, Gazze'den alıkonulan Filistinlilerin tutulduğu Sde Teiman gözaltı merkezinde Filistinli esire cinsel işkence suçlamasıyla gözaltına alınan 9 askerden ikisini serbest bıraktığı bildirildi.
İsrail basınındaki haberlere göre, kuzeydeki Beit Lid askeri mahkemesinin, Filistinli esire cinsel işkence suçlamasıyla gözaltına alınan 9 askerden ikisini serbest bıraktığı ifade edildi. Söz konusu askerlerin, olayın baş şüphelileri arasında yer almadığı belirtildi.
Soruşturmadaki askerlere, "sapkınlık, vücut bütünlüğüne zarar verme, askerlik kurallarına uygun davranmama" suçlamaları yöneltildiği kaydedildi.