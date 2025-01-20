Filistinli kadın esir anlattı: "Serbest bırakmadan önce saçımızdan sürüklediler"
İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası kapsamında serbest bırakılan Filistinli Rağad Amru, İsrail güçlerinin Filistinli kadınları serbest bırakmadan hemen önce saçlarından sürükleyerek darbettiğini söyledi. Amru, İsrail hapishanelerinde Filistinli kadınların şartlarının son derce kötü olduğunu da anlattı.
Esir takasının ilk gününde İsrail'in serbest bıraktığı Filistinlilerden 23 yaşındaki Rağad Amru, Filistinli kadınların serbest bırakılmadan önce İsrail güçlerince maruz kaldıkları kötü muameleyi ve hapishane şartlarını anlattı.
Amru, serbest bırakıldıkları günün sabahı, İsrail hapishane müdürünün 14 gün boyunca hiç kimsenin serbest bırakılmayacağını söylediğini, öğleden sonra ise müdür yardımcısının gelerek kendilerine hakaretler ettiğini dile getirdi.