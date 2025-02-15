Filistinli mahkumlara tişört işkencesi! Davut Yıldızı giydirdiler, fotoğrafları dağıttılar

İsrail Hapishane Servisi, Hamas ile yapılan esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılan Filistinli tutukluların, "Unutmayacağız ve affetmeyeceğiz" yazılı ve üzerinde Davut Yıldızı sembolü olan tişörtler giyen fotoğraflarını dağıttı.

Filistinli mahkumlara tişört işkencesi! Davut Yıldızı giydirdiler, fotoğrafları dağıttılar - 1

İsrail Hapishane Servisi (IPS) bugün, mahkumlar anlaşmasının altıncı aşamasının bir parçası olarak serbest bırakılan Filistinli tutukluların, "Unutmayacağız ve affetmeyeceğiz" yazılı ve Davut Yıldızı sembolü olan tişörtler giyen fotoğraflarını dağıttı.

Konuyla ilgili bir kaynak, Kan News'e kararla ilgili eleştirilerini dile getirdi ve siyasi kademenin konuyla ilgili bligilendirilmediğini söyledi.

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Filistinli mahkumlara tişört işkencesi! Davut Yıldızı giydirdiler, fotoğrafları dağıttılar - 2

EMRİ CEZAEVİ KOMİSERİ VERDİ

Kaynağa göre, Filistinli mahkumlara tişört giydirmek sorunlu, çünkü İsrail Hamas'ın rehinelerin serbest bırakılmasını ele alış biçiminden yararlanmaya çalışıyor.

Fotoğraflar dağıtıldığında, IPS, kararın Cezaevleri Komiseri Haham Gondar Kobi Yaakobi tarafından verildiğini söyledi ve şunu ekledi: "Komiser, teröristlerin serbest bırakılma kıyafetlerinin setini değiştirme talimatı verdi."

Filistinli mahkumlara tişört işkencesi! Davut Yıldızı giydirdiler, fotoğrafları dağıttılar - 3

İLK OLAY DEĞİL

Bu ilk işkence olayı değildi.

İki hafta önce esir takasının dördüncü aşamasında serbest bırakılan mahkumlara, IPS amblemi ve İsrail bayrağı ile birlikte Arapça ve İbranice "Sonsuzluk halkı unutmayacak, düşmanlarımı takip edeceğim ve onları yakalayacağım" yazılı bilezikler verildi.

Filistinli mahkumlara tişört işkencesi! Davut Yıldızı giydirdiler, fotoğrafları dağıttılar - 4

Anlaşmanın bir parçası olarak bugün serbest bırakılan Filistinliler arasında Mervan Barguti’nin yakın bir yardımcısı olan Ahmed Barguti de var. 13 kez müebbet hapis cezasına çarptırılan Barguti, 2002 yılında Mervan ile birlikte Ramallah'ta tutuklandı. El Fetih'in askeri kanadı olan El Aksa Şehitleri Tugayları'nın operasyon komutanı olarak görev yaptı.

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