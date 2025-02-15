Filistinli mahkumlara tişört işkencesi! Davut Yıldızı giydirdiler, fotoğrafları dağıttılar
İsrail Hapishane Servisi, Hamas ile yapılan esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılan Filistinli tutukluların, "Unutmayacağız ve affetmeyeceğiz" yazılı ve üzerinde Davut Yıldızı sembolü olan tişörtler giyen fotoğraflarını dağıttı.
İsrail Hapishane Servisi (IPS) bugün, mahkumlar anlaşmasının altıncı aşamasının bir parçası olarak serbest bırakılan Filistinli tutukluların, "Unutmayacağız ve affetmeyeceğiz" yazılı ve Davut Yıldızı sembolü olan tişörtler giyen fotoğraflarını dağıttı.
Konuyla ilgili bir kaynak, Kan News'e kararla ilgili eleştirilerini dile getirdi ve siyasi kademenin konuyla ilgili bligilendirilmediğini söyledi.