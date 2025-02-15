Filistinli mahkumlara tişört işkencesi! Davut Yıldızı giydirdiler, fotoğrafları dağıttılar

Anlaşmanın bir parçası olarak bugün serbest bırakılan Filistinliler arasında Mervan Barguti’nin yakın bir yardımcısı olan Ahmed Barguti de var. 13 kez müebbet hapis cezasına çarptırılan Barguti, 2002 yılında Mervan ile birlikte Ramallah'ta tutuklandı. El Fetih'in askeri kanadı olan El Aksa Şehitleri Tugayları'nın operasyon komutanı olarak görev yaptı.