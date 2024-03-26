Filistinli üçüz bebekler açlıkla boğuşuyor
İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten beri saldırılarını sürdürdüğü ve yardım girişini engelleyerek halkı açlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde, üçüz bebekler Malak, Khader ve Mustafa Avad yetersiz beslenme ve sağlık hizmetinden yoksun bırakılma nedeniyle ölüm tehlikesi ile karşı karşıya.
İsrail güçlerinin saldırısı sonrası evi yıkıldıktan sonra bir süredir üçüzleriyle birlikte Şifa hastanesi çevresinde yaşayan Nüzha Avad, İsrail'in hastaneye düzenlediği saldırıların ardından çocuklarıyla birlikte güneye göç etmek zorunda kaldı.