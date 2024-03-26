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Filistinli üçüz bebekler açlıkla boğuşuyor

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten beri saldırılarını sürdürdüğü ve yardım girişini engelleyerek halkı açlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde, üçüz bebekler Malak, Khader ve Mustafa Avad yetersiz beslenme ve sağlık hizmetinden yoksun bırakılma nedeniyle ölüm tehlikesi ile karşı karşıya.

Filistinli üçüz bebekler açlıkla boğuşuyor - 1

İsrail güçlerinin saldırısı sonrası evi yıkıldıktan sonra bir süredir üçüzleriyle birlikte Şifa hastanesi çevresinde yaşayan Nüzha Avad, İsrail'in hastaneye düzenlediği saldırıların ardından çocuklarıyla birlikte güneye göç etmek zorunda kaldı.

DÜNYA HABERLERİ

Filistinli üçüz bebekler açlıkla boğuşuyor - 2

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten beri saldırılarını sürdürdüğü ve yardım girişini engelleyerek halkı açlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde, üçüz bebekler Malak, Khader ve Mustafa Avad yetersiz beslenme ve sağlık hizmetinden yoksun bırakılma nedeniyle ölüm tehlikesi ile karşı karşıya.

Filistinli üçüz bebekler açlıkla boğuşuyor - 3

Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na sığınan Filistinli anne Avad ve bebekleri, son derece zor insani koşullar altında hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Filistinli üçüz bebekler açlıkla boğuşuyor - 4
Filistinli üçüz bebekler açlıkla boğuşuyor - 5
Filistinli üçüz bebekler açlıkla boğuşuyor - 6
Filistinli üçüz bebekler açlıkla boğuşuyor - 7
Filistinli üçüz bebekler açlıkla boğuşuyor - 8
Filistinli üçüz bebekler açlıkla boğuşuyor - 9
Filistinli üçüz bebekler açlıkla boğuşuyor - 10
Filistinli üçüz bebekler açlıkla boğuşuyor - 11
Filistinli üçüz bebekler açlıkla boğuşuyor - 12
Filistinli üçüz bebekler açlıkla boğuşuyor - 13
Filistinli üçüz bebekler açlıkla boğuşuyor - 14
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