Filistinli üçüz bebekler açlıkla boğuşuyor

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten beri saldırılarını sürdürdüğü ve yardım girişini engelleyerek halkı açlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde, üçüz bebekler Malak, Khader ve Mustafa Avad yetersiz beslenme ve sağlık hizmetinden yoksun bırakılma nedeniyle ölüm tehlikesi ile karşı karşıya.