Filistinliler sandıkta. Gazze savaşından sonra ilk seçim
25.04.2026 09:23
AFP
Filistinliler, Gazze savaşından bu yana ilk kez yerel seçimler için sandığa gitti.
İSRAİL İŞGALİNİN GÖLGESİNDE SEÇİM
İsrail işgali altındaki Batı Şeria ile Gazze’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah’ta Filistinliler, Gazze savaşından bu yana ilk seçimler için sandık başına gitti.
Ramallah merkezli Merkez Seçim Komisyonu’na göre Batı Şeria’da yaklaşık 1 buçuk milyon, Gazze’de ise 70 bin seçmen kayıtlı bulunuyor. Sandıklar yerel saatle 07.00’de açıldı.
SEÇİMLERDE KİMLER YARIŞIYOR?
Seçimlerde listelerin büyük bölümü Devlet Başkanı Mahmud Abbas liderliğindeki El Fetih hareketiyle bağlantılı ya da bağımsız adaylardan oluşuyor.
Birçok şehirde Fetih destekli listeler, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi gibi gruplardan adayların başını çektiği bağımsız listelerle yarışıyor.
Birleşmiş Milletler koordinatörü Ramiz Alakbarov seçim sürecini “güvenilir” olarak nitelendirerek, bunun Filistinliler için “çok zorlu bir dönemde demokratik haklarını kullanma fırsatı” olduğunu söyledi.
GAZZE'DE SINIRLI OYLAMA
Gazze’de oy verme işlemi yalnızca Deyr el-Belah’ta gerçekleştiriliyor. Elektrik yetersizliği nedeniyle sandıkların gün ışığında sayım yapılabilmesi için daha erken kapatılacağı belirtildi.
Ekim 2023’te başlayan savaşta Gazze’nin büyük bölümü yıkılırken, bölgenin sağlık bakanlığına göre 72 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Altyapı, sağlık sistemi ve temel hizmetler büyük ölçüde işlevsiz hale gelirken, seçimler bu zorlu koşullar altında gerçekleştiriliyor.
"YAŞAMA İRADESİ"
Deyr el-Belah’ta oy kullanan 24 yaşındaki Muhammed el-Hasayna, seçimlerin sembolik olsa da halkın “yaşama iradesini” gösterdiğini söyledi.
Oyunu kullanan genç, “Eğitimli ve kararlı bir halkız, kendi devletimizi hak ediyoruz. Dünyanın savaşın yarattığı felaketi aşmamıza yardım etmesini istiyoruz. Yeter artık, yeniden inşa zamanı.” dedi.