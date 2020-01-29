Filistinliler Trump'ın planını protesto ediyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin sorununa çözüm olarak öne sürdüğü tek taraflı plana Filistin'den büyük tepki var. Batı Şeria ve Gazze'de binlerce kişi protesto eylemlerine katıldı. Filistinli grupların da yakın bir zamanda Gazze'de bir toplantı düzenlemeyi planladığı açıklandı.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 29.01.2020 - 15:14





ABD Başkanı Donald Trump'ın tek taraflı Ortadoğu Planı Beytüllahim'de protestocularla askerleri karşı karşıya getirdi.

Lastik yakan eylemciler polise taş attı. İsrail askerleri protestoculara göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.

Batı Şeria'nın Nablus, Ramallah ve El Halil kentlerinde de göstericilerle İsrail askerleri arasında arbede yaşandı. Zaman zaman askerlerin plastik ve gerçek mermilerle ateş açtığı belirtildi.

FİLİSTİNLİ GRUPLAR GAZZE'DE BULUŞACAK Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Azzam el-Ahmed, Filistinli grupların yakın bir zamanda Gazze'de bir toplantı düzenlemeyi planladığını duyurdu.

Ahmed Ramallah'ta düzenlediği basın toplantısında, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın kendisine tüm Filistinli grupların katılacağı bir toplantıyı organize etme görevi verdiğini belirtti ancak toplantının tarihine ilişkin bilgi vermedi.

Toplantıya Hamas ve İslami Cihad'ın da katılacağını vurgulayan Ahmed, böylelikle Filistin iç siyasetinde yeniden birlik sağlanması için fiili olarak adım atılmış olacağını söyledi.

Hamas ve İslami Cihad'dan temsilciler yıllardan sonra ilk defa dün, ABD'nin planının ele alındığı Ramallah'taki toplantıya katılmıştı.



Abbas ise toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin kendisini telefonla aradığını ve "yeni bir sayfa açma ve Gazze'de bir toplantı düzenleme konusunda anlaştıklarını" kaydetmişti.