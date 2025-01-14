Filistinlilere zulmün itirafı: Gazze'de savaştan çekilen 7 İsrail askeri, soykırımı anlattı

Gazze'de savaşmaya devam etmeyi reddeden yedi asker, Filistinlilerin ayrım gözetmeksizin nasıl öldürüldüğünü ve evlerin nasıl yıkıldığını anlattı.

Bazıları kendilerine hiçbir tehdit oluşturmayan evleri yakma ya da yıkma emri verildiğini ve askerlerin evleri yağmalayıp tahrip ettiğini gördüklerini söyledi.

Askerlerden Yotam Vilk, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nde silahsız bir Filistinli genci öldürdüğü görüntünün zihnine kazındığını söyledi.

Zırhlı birliklerde subay olan Vilk, Gazze'de İsrail kontrolündeki tampon bölgeye izinsiz giren herkesin vurulması talimatının verildiğini aktardı.

Vilk, en az 12 kişinin öldürüldüğüne şahit olduğunu, ancak gencin vurulmasının aklından çıkmadığını ifade etti.

“O daha büyük bir hikayenin parçası olarak öldü. Orada kalma ve Filistinlileri insan olarak görmeme politikasının bir parçası olarak öldü" diye ekledi.