Finlandiya, Rusya sınırına çit örmeye başladı

Finlandiya 1,340 km ile Rusya ile en uzun Avrupa Birliği sınırını paylaşıyor. Şu anda Finlandiya'nın sınırları hafif ahşap çitlerle korunuyor.
Finlandiya, Ukrayna'da savaşmak için askere gitmekten kaçmak isteyen Rusların sayısındaki artış nedeniyle sınırına metal bir çit inşa etmeye karar verdi.
Imatra sınır kapısındaki çit çalışmaları ormanların temizlenmesiyle başlarken, yol inşaatı ve çit kurulumunun Mart ayında başlaması planlanıyor. Çitin belirli bölümlerine gece görüş kameraları, ışıklar ve hoparlörler yerleştirilecek.
Sınır Muhafızları, 3 km'lik pilot projenin Haziran ayı sonuna kadar tamamlanmasının beklendiğini belirterek, çitin 3 metre yüksekliğinde ve 200 km uzunluğunda olacağını belirtti.
Diğer taraftan, Finlandiya Temmuz ayında Sınır Muhafızları Yasası’nda yeni değişiklikler yaparak daha güçlü çitlerin inşa edilmesine izin verdi. Mevcut ahşap çitler esas olarak çiftlik hayvanlarının sınırı geçmesini önlemek için kullanılıyor.
Rusya'nın Ukrayna'yı geniş çaplı işgalinden bu yana Finlandiya doğu sınırını güçlendirmeye çalışıyor. Eylül ayında,Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da savaşacak yedek askerlerin seferber edilmesi emrini vermesinin ardından çok sayıda Rus Finlandiya'ya kaçmaya başladı.
Diğer taraftan, Rusya'nın geçen yıl Ukrayna’ya saldırmaya başlamasının ardından hem Finlandiya hem de İsveç yıllarca tarafsız kaldıktan sonra NATO'ya katılmaya karar verdi.
Helsinki'nin önünde Stockholm'e kıyasla daha az diplomatik engel var ve Finlandiya hükümeti Nisan ayında yapılacak genel seçimlerden önce harekete geçmek istiyor.
Türkiye ve Macaristan, Finlandiya ve İsveç'in savunma bloğuna katılma tekliflerini henüz onaylamadı.