Finlandiya'da 34 yaşındaki Sanna Marin, dünyanın en genç başbakanı oldu

Bu arada, gelecek yıl ilkbaharda yapılacak SDP kongresinde Marin'in parti genel başkanlığına seçilmesine de kesin gözüyle bakılıyor. Marin'in SDP'nin başına geçmesi durumunda, koalisyon hükümetini oluşturan beş partinin de genel başkanları kadın olacak.