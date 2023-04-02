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Finlandiya'da genel seçim için oy verme işlemi başladı: Sanna Marin koltuğunu koruyacak mı?

Finlandiya'da genel seçim kapsamında oy verme işlemi başladı. Son anketler, Ulusal Koalisyon Partisi'nin oyların yüzde 20,8'ini, Sosyal Demokrat Parti'nin yüzde 19,9'unu ve milliyetçi Gerçek Finler Partisi'nin yüzde 19'unu alacağını gösteriyor.

Finlandiya'da genel seçim için oy verme işlemi başladı: Sanna Marin koltuğunu koruyacak mı? - 1

Finlandiya Seçim Komisyonu, yerel saatle 09.00’da açılan sandıkların 20.00’de kapanacağını açıkladı. Seçimde, 200 sandalyeli parlamentonun üyeleri belirlenecek.

DÜNYA HABERLERİ

Finlandiya'da genel seçim için oy verme işlemi başladı: Sanna Marin koltuğunu koruyacak mı? - 2

Finlandiya halkı, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle gündeme gelen güvenliğin yanı sıra ülke ekonomisinde beklenen toparlanma için de bu seçime büyük önem veriyor.

Finlandiya'da genel seçim için oy verme işlemi başladı: Sanna Marin koltuğunu koruyacak mı? - 3

FİNLANDİYA'DA YAKLAŞIK 4 BUÇUK MİLYON SEÇMEN VAR

Nüfusun yaklaşık 5 milyon 600 bin olduğu Finlandiya'da seçmen sayısının 4 milyon 546 bin olduğu belirtiliyor.

Finlandiya'da genel seçim için oy verme işlemi başladı: Sanna Marin koltuğunu koruyacak mı? - 4

KESİN SONUÇLAR 5 NİSAN'DA AÇIKLANACAK

Adalet Bakanlığı'nın bilgilendirmesine göre seçimin kesin sonuçlarının 5 Nisan'da açıklanması bekleniyor.

Finlandiya'da genel seçim için oy verme işlemi başladı: Sanna Marin koltuğunu koruyacak mı? - 5

ANKATLER PARTİLERİN OYLARININ BİRBİRİNE YAKIN OLDUĞUNU GÖSTERİYOR

Uzmanlar, 2019 seçimlerinde birbirlerine çok yakın oy olan üç partiden hangisinin önde olacağı konusunda öngörüde bulunmanın zorluğuna dikkati çekiyor.

Finlandiya'da genel seçim için oy verme işlemi başladı: Sanna Marin koltuğunu koruyacak mı? - 6

Son anketlere göre  Ulusal Koalisyon Partisi'nin oyların yüzde 20,8'ini, Sosyal Demokrat Parti'nin yüzde 19,9'unu ve milliyetçi Gerçek Finler Partisi ise yüzde 19'unu alacak.

Finlandiya'da genel seçim için oy verme işlemi başladı: Sanna Marin koltuğunu koruyacak mı? - 7

Üç partinin de yüzde 20 civarında oy alacağını öngören son anketler nedeniyle hiçbir partinin tek başına iktidara gelmesine yetecek sayıda vekil çıkarması beklenmiyor.

Finlandiya'da genel seçim için oy verme işlemi başladı: Sanna Marin koltuğunu koruyacak mı? - 8

Ülkede çeşitli bölgelerde 22-28 Mart'ta tamamlanan erken oylamaya kayıtlı seçmenlerin yüzde 40'ı katıldı.

Finlandiya'da genel seçim için oy verme işlemi başladı: Sanna Marin koltuğunu koruyacak mı? - 9

MARİN KOALİSYONA KATILABİLİR

Öte yandan, 2019'dan beri Finlandiya Başbakanı olarak görev yapan Marin'in şu anki koalisyon ortaklarından Merkez Parti, seçim öncesi Sosyal Demokrat Parti ile tekrar hükümet kurmaya sıcak bakmadığı sinyalini verdi. Bu durum, Marin'i Petteri Orpo liderliğindeki Ulusal Koalisyon birlikte hükümet kurmak zorunda bırakabilir.

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