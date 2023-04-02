Finlandiya'da genel seçim için oy verme işlemi başladı: Sanna Marin koltuğunu koruyacak mı?

Finlandiya Seçim Komisyonu, yerel saatle 09.00’da açılan sandıkların 20.00’de kapanacağını açıkladı. Seçimde, 200 sandalyeli parlamentonun üyeleri belirlenecek.
Finlandiya halkı, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle gündeme gelen güvenliğin yanı sıra ülke ekonomisinde beklenen toparlanma için de bu seçime büyük önem veriyor.
Nüfusun yaklaşık 5 milyon 600 bin olduğu Finlandiya'da seçmen sayısının 4 milyon 546 bin olduğu belirtiliyor.
Adalet Bakanlığı'nın bilgilendirmesine göre seçimin kesin sonuçlarının 5 Nisan'da açıklanması bekleniyor.
Uzmanlar, 2019 seçimlerinde birbirlerine çok yakın oy olan üç partiden hangisinin önde olacağı konusunda öngörüde bulunmanın zorluğuna dikkati çekiyor.
Son anketlere göre Ulusal Koalisyon Partisi'nin oyların yüzde 20,8'ini, Sosyal Demokrat Parti'nin yüzde 19,9'unu ve milliyetçi Gerçek Finler Partisi ise yüzde 19'unu alacak.
Üç partinin de yüzde 20 civarında oy alacağını öngören son anketler nedeniyle hiçbir partinin tek başına iktidara gelmesine yetecek sayıda vekil çıkarması beklenmiyor.
Ülkede çeşitli bölgelerde 22-28 Mart'ta tamamlanan erken oylamaya kayıtlı seçmenlerin yüzde 40'ı katıldı.
Öte yandan, 2019'dan beri Finlandiya Başbakanı olarak görev yapan Marin'in şu anki koalisyon ortaklarından Merkez Parti, seçim öncesi Sosyal Demokrat Parti ile tekrar hükümet kurmaya sıcak bakmadığı sinyalini verdi. Bu durum, Marin'i Petteri Orpo liderliğindeki Ulusal Koalisyon birlikte hükümet kurmak zorunda bırakabilir.