Fiona Kasırgası, Kanada kıyılarını vurdu

Atlas Okyanusu'nda oluşan ve Dominik Cumhuriyeti ile Porto Riko'da büyük hasara yol açan Fiona Kasırgası, bu sabah vurduğu Kanada'da 5 kişinin ölümüne yol açtı.

Fiona Kasırgası, Kanada kıyılarını vurdu - 1

Fiona Kasırgası, Kanada'nın Atlantik kıyılarında büyük hasara neden oldu.

Fiona Kasırgası, Kanada kıyılarını vurdu - 2

Kasırga nedeniyle binlerce ev su altında kalırken, milyonlarca kişinin elektriği kesildi.

Fiona Kasırgası, Kanada kıyılarını vurdu - 3

İlk belirlemelere göre, kasırga nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi.

Fiona Kasırgası, Kanada kıyılarını vurdu - 4

Atlantik kıyılarındaki birçok şehrin belediyesi halka kıyı şeridinden uzak durulması uyarısı yaparken, Kanadalı meteoroloji uzmanları söz konusu kasırganın ülke tarihinin en büyük kasırgası olabileceğini kaydetti.

Fiona Kasırgası, Kanada kıyılarını vurdu - 5

Öte yandan saatte 152 kilometre hızla karaya vuran Fiona Kasırgası, şiddetini kaybederek saatte 80 kilometreye kadar geriledi.

Fiona Kasırgası, Kanada kıyılarını vurdu - 6

Kanada'dan önce Porto Riko ve Dominik Cumhuriyeti'ni vuran kasırga, can ve mal kayıplarına neden olmuştu.

Fiona Kasırgası, Kanada kıyılarını vurdu - 7
Fiona Kasırgası, Kanada kıyılarını vurdu - 8

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