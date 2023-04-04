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Firavun 2. Ramses tabutu yarım asır sonra yeniden Paris'te

Mısır'daki Firavun 2. Ramses'e ait tabut, "Ramses ve Firavunların Altını" adlı sergi için Fransa'nın başkenti Paris'e götürüldü. Tabut, 1976 yılında da yine bir sergi için Mısır'dan Paris'e gönderilmişti.

Firavun 2. Ramses tabutu yarım asır sonra yeniden Paris'te - 1

Mısır'daki Firavun 2. Ramses'e ait tabutun, Fransa'nın başkenti Paris'te 5 ay sürecek bir sergi salonuna götürüldüğü bildirildi.

DÜNYA HABERLERİ

Firavun 2. Ramses tabutu yarım asır sonra yeniden Paris'te - 2

Mısır resmi haber ajansı MENA'da yer alan habere göre, Mısır'ın Paris Büyükelçisi Ala Yusuf, 2. Ramses tabutunun Paris'e götürüldüğü söyledi.

Firavun 2. Ramses tabutu yarım asır sonra yeniden Paris'te - 3

Söz konusu tabutun Mısır'ın Paris'teki bir salonda düzenlediği 5 ay sürecek sergi salonuna konulduğunu aktaran Yusuf, "2. Ramses eski Mısır tarihinde en güçlü ve çok meşhur Firavun olarak biliniyor." dedi.

Firavun 2. Ramses tabutu yarım asır sonra yeniden Paris'te - 4

2. Ramses'e ait tabutun 1976 yılında gerçekleşen bir sergi için Paris'e götürüldüğünü anlatan Yusuf, bu tabutun yaklaşık yarım asır sonra yeniden bu kente gönderildiğini ifade etti.

Firavun 2. Ramses tabutu yarım asır sonra yeniden Paris'te - 5

Bu arada Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2. Ramses'e ait ahşap tabutun Paris'teki sergi salonuna ulaştığı ve 5 ay sürecek serginin de 6 Nisan'da açılacağı belirtildi.

Serginin "Ramses ve Firavunların Altını" adıyla açılacağı ve burada Mısır'a ait 180 altın tarihi eserin yer alacağı bilgisi paylaşıldı.

Firavun 2. Ramses tabutu yarım asır sonra yeniden Paris'te - 6

Mısır Bakanlar Kurulu, ocak ayında istisnai bir şekilde Paris'te sergilenecek eserler arasında 2. Ramses tabutunun da yer almasına onay vermişti.

Firavun 2. Ramses tabutu yarım asır sonra yeniden Paris'te - 7

20'li yaşlarında tahta geçen Ramses'in, Mısır'ı İ.Ö. 1213'ten İ.Ö. 1279'a dek yönettiği tahmin ediliyor. Yahudilerin Mısır'dan İsrail'e göç etmelerine neden olduğu düşünülen Ramses, aralarında ünlü Abu Simbel Tapınağı'nın da bulunduğu çok sayıda saray ve tapınaklar inşa ettirmişti.

2. Ramses'in 1881'de bulunan tabutu, başkent Kahire'deki Mısır Ulusal Müzesi'nde sergileniyor.

Firavun 2. Ramses tabutu yarım asır sonra yeniden Paris'te - 8
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