Firavun 2. Ramses tabutu yarım asır sonra yeniden Paris'te

Bu arada Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2. Ramses'e ait ahşap tabutun Paris'teki sergi salonuna ulaştığı ve 5 ay sürecek serginin de 6 Nisan'da açılacağı belirtildi.

Serginin "Ramses ve Firavunların Altını" adıyla açılacağı ve burada Mısır'a ait 180 altın tarihi eserin yer alacağı bilgisi paylaşıldı.



