Firavun Zoser'in mezarı 15 yıllık restorasyonun ardından eski görkemine kavuştu

ntv.com.tr - AP 15.09.2021 - 16:10
Firavun Zoser'in mezarın yer aldığı Saqqara bölgesi, ünlü Giza Piramitlerinin yanı sıra Abu Sir, Dahshur ve Abu Ruwaysh'deki daha küçük piramitleri içeren Mısır'ın eski başkenti Memphis'in nekropolünün bir parçasını oluşturuyor. Memphis kalıntıları, 1979'da UNESCO Dünya Mirası listesine alındı.
Ancak, firavun Zoseri Güney Mezarı’na gömülmedi, kişisel mimarı İmhotep tarafından inşa edilen ve Mısır'ın ilk piramidi oaln Zoser Piramidi'nde toprağa verildi.
Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mostafa Waziri, MÖ 2667 ile MÖ 2648 yılları arasında inşa edilen Güney Mezarı’nın sembolik nedenlerle veya belki de Zoser'in iç organlarını tutmak için inşa edildiğinin düşünüldüğünü söyledi.
Bununla birlikte iki yapı, ülkenin en zengin arkeolojik alanlarından biri olan Kahire yakınlarındaki Saqqara kompleksinin bir parçasını oluşturuyor. UNESCO'ya göre, Zoser Piramidi, bilinen en eski piramit ve antik dünyadan günümüze ulaşan anıtsal mimarinin ilk örneklerinden biri. Devasa yapının aynı zamanda Giza'daki piramitlere ilham kaynağı olduğuna inanılıyor.
Güney Mezarı, aynı zamanda karmaşık oymalar içeren iç duvarları kaplayan çarpıcı turkuaz taşlara ve yüzeyin yaklaşık 30 metre altına inen bir merdivene sahip.
Uzmanlara göre mezarın kasası yetişkin insan kalıntılarını tutamayacak kadar küçük. Bu durum mezarın asla firavun Zoser'in dinlenme yeri olarak inşa edilmediğini ortaya koyuyor.
Güney Mezarı bakımsızlı ve şiddetli çöl rüzgarları nedeniyle hasar gördü ve sonunda 1992'de bölgeyi vuran bir depremde bazı bölümleri yıkıldı.
Mısır Eski Eserler ve Turizm Bakanlığı, Güney Mezarı'nın açılmasının, 2006'da başlayan ve yer altı koridorlarının güçlendirilmesini, oymaların ve kiremitli duvarların yenilenmesini ve bir zamanlar karanlık olan tünellere ışıkların yerleştirilmesini içeren restorasyon çalışmalarının tamamlandığını belirtti.
Diğer taraftan, yaklaşık 19 yıl hüküm süren Zoser, Güney Mezarında, Basamak Piramidi ve şimdiki Kahire'nin güneybatısında yer alan başkent Memphis'teki antik kalıntılarla birlikte görülebilen taş mimarisini kullanmasıyla tanınıyor.