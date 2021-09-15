Firavun Zoser'in mezarı 15 yıllık restorasyonun ardından eski görkemine kavuştu

Bununla birlikte iki yapı, ülkenin en zengin arkeolojik alanlarından biri olan Kahire yakınlarındaki Saqqara kompleksinin bir parçasını oluşturuyor. UNESCO'ya göre, Zoser Piramidi, bilinen en eski piramit ve antik dünyadan günümüze ulaşan anıtsal mimarinin ilk örneklerinden biri. Devasa yapının aynı zamanda Giza'daki piramitlere ilham kaynağı olduğuna inanılıyor.