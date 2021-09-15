Firavun Zoser'in mezarı 15 yıllık restorasyonun ardından eski görkemine kavuştu

4 bin 500 yıl önce ölen Mısır firavunu Zoser'in mezarı, 15 yıllık kapsamlı bir restorasyonun ardından halka açıldı. Güney Mezarı olarak bilinen yapı, büyük ölçüde yer altında bulunuyor ve hiyeroglif oymalarI ile çarpıcı turkuaz taşlarıyla dikkat çekiyor.

ntv.com.tr - AP 15.09.2021 - 16:10

Firavun Zoser'in mezarı 15 yıllık restorasyonun ardından eski görkemine kavuştu - 1

1979'DA UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNE ALINDI

Firavun Zoser'in mezarın yer aldığı Saqqara bölgesi, ünlü Giza Piramitlerinin yanı sıra Abu Sir, Dahshur ve Abu Ruwaysh'deki daha küçük piramitleri içeren Mısır'ın eski başkenti Memphis'in nekropolünün bir parçasını oluşturuyor. Memphis kalıntıları, 1979'da UNESCO Dünya Mirası listesine alındı.

Firavun Zoser'in mezarı 15 yıllık restorasyonun ardından eski görkemine kavuştu - 2

Ancak, firavun Zoseri Güney Mezarı’na gömülmedi, kişisel mimarı İmhotep tarafından inşa edilen ve Mısır'ın ilk piramidi oaln Zoser Piramidi'nde toprağa verildi.

Firavun Zoser'in mezarı 15 yıllık restorasyonun ardından eski görkemine kavuştu - 3

SEMBOLİK NEDENLERLE İNŞA EDİLDİ

Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mostafa Waziri, MÖ 2667 ile MÖ 2648 yılları arasında inşa edilen Güney Mezarı’nın sembolik nedenlerle veya belki de Zoser'in iç organlarını tutmak için inşa edildiğinin düşünüldüğünü söyledi.

Firavun Zoser'in mezarı 15 yıllık restorasyonun ardından eski görkemine kavuştu - 4

Bununla birlikte iki yapı, ülkenin en zengin arkeolojik alanlarından biri olan Kahire yakınlarındaki Saqqara kompleksinin bir parçasını oluşturuyor. UNESCO'ya göre, Zoser Piramidi, bilinen en eski piramit ve antik dünyadan günümüze ulaşan  anıtsal mimarinin ilk örneklerinden biri. Devasa yapının aynı zamanda Giza'daki piramitlere ilham kaynağı olduğuna inanılıyor.

Firavun Zoser'in mezarı 15 yıllık restorasyonun ardından eski görkemine kavuştu - 5

ÇARPICI TURKUAZ TAŞLARA SAHİP

Güney Mezarı, aynı zamanda karmaşık oymalar içeren iç duvarları kaplayan çarpıcı turkuaz taşlara ve yüzeyin yaklaşık 30 metre altına inen bir merdivene sahip. 

Firavun Zoser'in mezarı 15 yıllık restorasyonun ardından eski görkemine kavuştu - 6

Uzmanlara göre mezarın kasası yetişkin insan kalıntılarını tutamayacak kadar küçük. Bu durum mezarın asla firavun Zoser'in dinlenme yeri olarak inşa edilmediğini ortaya koyuyor. 

Firavun Zoser'in mezarı 15 yıllık restorasyonun ardından eski görkemine kavuştu - 7

1992'DEKİ DEPREMDE BAZI BÖLÜMLERİ YIKILDI

Güney Mezarı bakımsızlı ve  şiddetli çöl rüzgarları nedeniyle hasar gördü ve sonunda 1992'de bölgeyi vuran bir depremde bazı bölümleri yıkıldı.

Firavun Zoser'in mezarı 15 yıllık restorasyonun ardından eski görkemine kavuştu - 8

15 YILLIK RESTORASYON TAMAMLANDI

Mısır Eski Eserler ve Turizm Bakanlığı, Güney Mezarı'nın açılmasının, 2006'da başlayan ve yer altı koridorlarının güçlendirilmesini, oymaların ve kiremitli duvarların yenilenmesini ve bir zamanlar karanlık olan tünellere ışıkların yerleştirilmesini içeren restorasyon çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Firavun Zoser'in mezarı 15 yıllık restorasyonun ardından eski görkemine kavuştu - 9

Diğer taraftan, yaklaşık 19 yıl hüküm süren Zoser, Güney Mezarında, Basamak Piramidi ve şimdiki Kahire'nin güneybatısında yer alan başkent Memphis'teki antik kalıntılarla birlikte görülebilen taş mimarisini kullanmasıyla tanınıyor.

Firavun Zoser'in mezarı 15 yıllık restorasyonun ardından eski görkemine kavuştu - 10

MISIR'IN İLK PİRAMİDİNİ İNŞA ETTİRDİ

Kral Khasekhemwy ile Kraliçe Nimaethap'ın çocuğu olan Zoser'in kendi adına yaptırdığı piramitle ünlü.  Bu piramidin Mısır'da inşa edilen ilk piramit olduğu düşünülüyor ve bu yapı Mısır'da ayakta kalan en eski taş yapı olarak dikkat çekiyor.
Firavun Zoser'in mezarı 15 yıllık restorasyonun ardından eski görkemine kavuştu - 11
Zoser Piramidi mimar İmhotep tarafından inşa edildi ve yapımında çoğunlukla kerpiç tuğlalar kullanıldı.  Basamak piramidinin ilk örneği olan Zoser Piramidi, firavunlara özel, seçkin mezar yapımının başlangıcı oldu.
Firavun Zoser'in mezarı 15 yıllık restorasyonun ardından eski görkemine kavuştu - 12
Firavun Zoser'in mezarı 15 yıllık restorasyonun ardından eski görkemine kavuştu - 13

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