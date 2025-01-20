First Lady'yi giydirmek: Melania Trump'ın kıyafetleri ne anlatıyor?

OBAMA "ÇEŞİTLİLİĞİ" DESTEKLEDİ

Tek bir fotoğrafla bir tasarımcının kariyerini değiştirebilen Michelle Obama, kıyafetleri moda dünyasında çeşitliliği desteklemek için bir araç olarak kullandı.

Eski Başkan Barack Obama'nın döneminde, Jason Wu, Fe Noel, Jonathan Simkhai, Pyer Moss ve Isabel Toledo (Küba asıllı Amerikalı tasarımcı, Obama'nın 2009'daki yemin töreni elbisesini tasarladıktan sonra herkesin bildiği bir isim haline geldi) gibi gelecek vaat eden yeteneklerin görünümlerini giydi.