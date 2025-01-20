First Lady'yi giydirmek: Melania Trump'ın kıyafetleri ne anlatıyor?

Amerikan başkanının eşi olmak, tarih boyunca bazı sorumlulukları ve meraklı gözleri beraberinde getirdi. First Lady'ler için moda, bireysel olarak arkasında durdukları değerleri gösteren önemli bir iletişim aracı oldu. Michelle Obama, kıyafetleri moda dünyasında çeşitliliği desteklemek için bir araç olarak kullanırken, son başkan Joe Biden'ın eşi Jill Biden, daha geleneksel bir duruş benimsedi. Yakında First Lady olarak görevine geri dönecek olan Melania Trump'ın ise giydikleriyle bu kez hangi hikayeyi anlatacağı belirsizliğini koruyor. Kocasının ilk döneminde, birkaç istisna dışında, gardırop seçimlerinde pek fazla hikaye derinliği yoktu: Amerikan moda devlerinin ise Trump ile çalışıp çalışmayacağı merak konusu.

First Lady'yi giydirmek: Melania Trump'ın kıyafetleri ne anlatıyor? - 1

ARKASINDA DURDUKLARI DEĞERLERİ GÖSTERİYOR

Amerika Birleşik Devletleri'nde First Lady'ler için moda, uzun yıllardır bireysel olarak neyi temsil ettiklerini gösteren önemli bir iletişim aracı oldu.

DÜNYA HABERLERİ

First Lady'yi giydirmek: Melania Trump'ın kıyafetleri ne anlatıyor? - 2

OBAMA "ÇEŞİTLİLİĞİ" DESTEKLEDİ

Tek bir fotoğrafla bir tasarımcının kariyerini değiştirebilen Michelle Obama, kıyafetleri moda dünyasında çeşitliliği desteklemek için bir araç olarak kullandı.

Eski Başkan Barack Obama'nın döneminde, Jason Wu, Fe Noel, Jonathan Simkhai, Pyer Moss ve Isabel Toledo (Küba asıllı Amerikalı tasarımcı, Obama'nın 2009'daki yemin töreni elbisesini tasarladıktan sonra herkesin bildiği bir isim haline geldi) gibi gelecek vaat eden yeteneklerin görünümlerini giydi. 

First Lady'yi giydirmek: Melania Trump'ın kıyafetleri ne anlatıyor? - 3

BIDEN DAHA GELENEKSEL GİYİNİYORDU

Doktor Jill Biden son dört yılda daha geleneksel markalara yönelmiş olsa da (Oscar de la Renta, Tom Ford ve Ralph Lauren bunlardan birkaçı) sembolizm, zaman zaman kıyafetlerine tam anlamıyla işlendi.

First Lady'yi giydirmek: Melania Trump'ın kıyafetleri ne anlatıyor? - 4

2021'de kocasının yemin töreni sırasında Biden, ABD'nin her eyaletinden ve bölgesinden federal çiçeklerle işlenmiş özel bir Gabriela Hearst elbisesi giydi.

First Lady'yi giydirmek: Melania Trump'ın kıyafetleri ne anlatıyor? - 5

MELANIA TRUMP, GİYDİKLERİYLE NE ANLATIYOR?

Yakında First Lady olarak görevine geri dönecek olan Melania Trump, henüz giyim tarzıyla hikaye anlatma konusunda aynı yolu izlemedi.

Başkan seçilen Donald Trump'ın ilk döneminde, Slovenya doğumlu eski model, Louboutin stilettoları ve özel dikim Christian Dior takımlarıyla heykel gibi görünüyordu.

First Lady'yi giydirmek: Melania Trump'ın kıyafetleri ne anlatıyor? - 6

TRUMP'IN TEPKİ ÇEKEN CEKETİ

Birkaç istisna dışında, gardırop seçimlerinde pek fazla hikaye derinliği yoktu.

ABD-Meksika sınırındaki bir göçmen çocuk sığınma evini ziyaret etmek için giydiği "Gerçekten Umurumda Değil, Ya Senin?" yazılı ceketi büyük tartışmaları tetikledi.

First Lady'yi giydirmek: Melania Trump'ın kıyafetleri ne anlatıyor? - 7

"FIRST LADY'Yİ GİYDİRMEK"

First Lady'yi giydirmek, çoğu Amerikan markasının ancak hayalini kurabileceği, kariyer tanımlayan bir başarı.

Sekiz yıl sonra moda endüstrisi Melania Trump hakkında ne düşünüyor sorusu ise henüz cevapsız.

First Lady'yi giydirmek: Melania Trump'ın kıyafetleri ne anlatıyor? - 8

Tarih boyunca, First Lady'ler kıyafet seçimleriyle herkesi memnun etmek için mücadele etti.

Her biri en az bir First Lady giydirmiş olan birkaç üst düzey Amerikalı tasarımcı, Trump ile çalışmaya açık olup olmadıkları üzerine yorum yapmayı reddediyor.

First Lady'yi giydirmek: Melania Trump'ın kıyafetleri ne anlatıyor? - 9
First Lady'yi giydirmek: Melania Trump'ın kıyafetleri ne anlatıyor? - 10
First Lady'yi giydirmek: Melania Trump'ın kıyafetleri ne anlatıyor? - 11
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