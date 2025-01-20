First Lady'yi giydirmek: Melania Trump'ın kıyafetleri ne anlatıyor?
Amerikan başkanının eşi olmak, tarih boyunca bazı sorumlulukları ve meraklı gözleri beraberinde getirdi. First Lady'ler için moda, bireysel olarak arkasında durdukları değerleri gösteren önemli bir iletişim aracı oldu. Michelle Obama, kıyafetleri moda dünyasında çeşitliliği desteklemek için bir araç olarak kullanırken, son başkan Joe Biden'ın eşi Jill Biden, daha geleneksel bir duruş benimsedi. Yakında First Lady olarak görevine geri dönecek olan Melania Trump'ın ise giydikleriyle bu kez hangi hikayeyi anlatacağı belirsizliğini koruyor. Kocasının ilk döneminde, birkaç istisna dışında, gardırop seçimlerinde pek fazla hikaye derinliği yoktu: Amerikan moda devlerinin ise Trump ile çalışıp çalışmayacağı merak konusu.
ARKASINDA DURDUKLARI DEĞERLERİ GÖSTERİYOR
Amerika Birleşik Devletleri'nde First Lady'ler için moda, uzun yıllardır bireysel olarak neyi temsil ettiklerini gösteren önemli bir iletişim aracı oldu.