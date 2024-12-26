Fırtına sırasında gökyüzünden düştü! Görenler neye uğradığını şaşırdı: Dünya dışından geldiğine inanılıyor

Tayland'ın Phatthalung eyaletinde çıkan fırtınada, gökten siyah cisimler yağmaya başladı. Yerel halkı şaşkına çeviren cisimlerin, nereden geldikleri henüz belirlenemedi. İlginç cisimleri bulan evli çift, taşların dünya dışından geldiğine inanıyor.

Fırtına sırasında gökyüzünden düştü! Görenler neye uğradığını şaşırdı: Dünya dışından geldiğine inanılıyor - 1

Malezya sınırına yakın olan Phatthalung eyaletinde, geçtiğimiz günlerde şiddetli bir fırtına yaşandı. Bölgede yaşayan evli bir çift, fırtına sırasında gökten düşen siyah cisimleri görünce neye uğradığını şaşırdı.

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Fırtına sırasında gökyüzünden düştü! Görenler neye uğradığını şaşırdı: Dünya dışından geldiğine inanılıyor - 2

Wichet Siriphuwadon ve eşi Maneerat, her biri yaklaşık 20 kilogram ağırlığında olan kayaların dünya dışından geldiğine inanıyor.

Fırtına sırasında gökyüzünden düştü! Görenler neye uğradığını şaşırdı: Dünya dışından geldiğine inanılıyor - 3

ViralPress'e konuşan evli çift, bu taşların sağlığa faydalı olduğunu da öne sürdü. Maneerat Siriphuwadon, ''Taşları toplarken elim kesilip kanadı. Ancak kanama durduğunda geçmek bilmeyen ağrılarımın azaldığını hissettim'' dedi.

Fırtına sırasında gökyüzünden düştü! Görenler neye uğradığını şaşırdı: Dünya dışından geldiğine inanılıyor - 4

Kayaları yaklaşık bir ay sakladıktan sonra kendini daha enerjik hissettiğini söyleyen Taylandlı kadın, cisimlerin incelenmesi için yetkililerden yardım istedi.

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