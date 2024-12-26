Fırtına sırasında gökyüzünden düştü! Görenler neye uğradığını şaşırdı: Dünya dışından geldiğine inanılıyor
Tayland'ın Phatthalung eyaletinde çıkan fırtınada, gökten siyah cisimler yağmaya başladı. Yerel halkı şaşkına çeviren cisimlerin, nereden geldikleri henüz belirlenemedi. İlginç cisimleri bulan evli çift, taşların dünya dışından geldiğine inanıyor.
Malezya sınırına yakın olan Phatthalung eyaletinde, geçtiğimiz günlerde şiddetli bir fırtına yaşandı. Bölgede yaşayan evli bir çift, fırtına sırasında gökten düşen siyah cisimleri görünce neye uğradığını şaşırdı.