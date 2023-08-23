Floransa'da tarihi Vasari Koridoru'nun dış cephesine zarar verildi: Eylemin sorumluları sıfır toleransla cezalandırılacak

Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano da yaptığı yazılı açıklamada, bu tür eylemlerin sorumlularına "sıfır tolerans"la yaklaşacaklarını belirterek, "Vasari Koridoru'na ya da başka herhangi bir İtalyan anıtına zarar veren herkes, ulusal kimliğin sembollerine zarar vermiş demektir, buna göre cezalandırılmalıdırlar." ifadesini kullandı.