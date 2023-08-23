Floransa'da tarihi Vasari Koridoru'nun dış cephesine zarar verildi: Eylemin sorumluları sıfır toleransla cezalandırılacak
İtalya'nın Floransa kentinde 16. yüzyılda İtalyan mimar Giorgio Vasari tarafından yapılan ve kendi adını taşıyan Vasari Koridoru'nun dış cephesine siyah sprey boyayla zarar verildi. İtalya Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano, eylemin sorumlularına "sıfır tolerans"la yaklaşacaklarını açıkladı.
İtalyan basınındaki haberlere göre, Giorgio Vasari'nin 1565 yılında kenti yönetenlerin konut olarak kullandığı Pitti Sarayı'ndan kentin yönetim merkezi olan Vecchio Sarayı'na ulaşmasını sağlayan bir nevi gizli geçit olarak yaptığı tarihi Vasari Koridoru'nun dış cephesindeki kolonlar dün akşam kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi.