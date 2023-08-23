Floransa'da tarihi Vasari Koridoru'nun dış cephesine zarar verildi: Eylemin sorumluları sıfır toleransla cezalandırılacak

İtalya'nın Floransa kentinde 16. yüzyılda İtalyan mimar Giorgio Vasari tarafından yapılan ve kendi adını taşıyan Vasari Koridoru'nun dış cephesine siyah sprey boyayla zarar verildi. İtalya Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano, eylemin sorumlularına "sıfır tolerans"la yaklaşacaklarını açıkladı.

Floransa'da tarihi Vasari Koridoru'nun dış cephesine zarar verildi: Eylemin sorumluları sıfır toleransla cezalandırılacak - 1

İtalyan basınındaki haberlere göre, Giorgio Vasari'nin 1565 yılında kenti yönetenlerin konut olarak kullandığı Pitti Sarayı'ndan kentin yönetim merkezi olan Vecchio Sarayı'na ulaşmasını sağlayan bir nevi gizli geçit olarak yaptığı tarihi Vasari Koridoru'nun dış cephesindeki kolonlar dün akşam kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi.

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Floransa'da tarihi Vasari Koridoru'nun dış cephesine zarar verildi: Eylemin sorumluları sıfır toleransla cezalandırılacak - 2

Koridorun, Ponte Vechhio ile Uffizi Galerisi arasındaki kalan bölümündeki sütunlarına, siyah sprey boyayla "Dks 1860" yazıldığı görüldü.

Floransa'da tarihi Vasari Koridoru'nun dış cephesine zarar verildi: Eylemin sorumluları sıfır toleransla cezalandırılacak - 3

"UTANÇ VERİCİ"

Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella, "utanç verici" olarak nitelediği vandalizm eylemini kınarken, olayın aydınlatılması ve sorumluların uygun şekilde cezalandırılması için soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Floransa'da tarihi Vasari Koridoru'nun dış cephesine zarar verildi: Eylemin sorumluları sıfır toleransla cezalandırılacak - 4

Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano da yaptığı yazılı açıklamada, bu tür eylemlerin sorumlularına "sıfır tolerans"la yaklaşacaklarını belirterek, "Vasari Koridoru'na ya da başka herhangi bir İtalyan anıtına zarar veren herkes, ulusal kimliğin sembollerine zarar vermiş demektir, buna göre cezalandırılmalıdırlar." ifadesini kullandı.

Floransa'da tarihi Vasari Koridoru'nun dış cephesine zarar verildi: Eylemin sorumluları sıfır toleransla cezalandırılacak - 5

Bu arada, İtalyan Rainews24 kanalı da akşam saatlerinde verdiği haberinde, İtalyan jandarmasının (Carabinieri) olaya karışan 2 kişiyi tespit ettiği belirtildi.

Floransa'da tarihi Vasari Koridoru'nun dış cephesine zarar verildi: Eylemin sorumluları sıfır toleransla cezalandırılacak - 6
Floransa'da tarihi Vasari Koridoru'nun dış cephesine zarar verildi: Eylemin sorumluları sıfır toleransla cezalandırılacak - 7
Floransa'da tarihi Vasari Koridoru'nun dış cephesine zarar verildi: Eylemin sorumluları sıfır toleransla cezalandırılacak - 8
Floransa'da tarihi Vasari Koridoru'nun dış cephesine zarar verildi: Eylemin sorumluları sıfır toleransla cezalandırılacak - 9
Floransa'da tarihi Vasari Koridoru'nun dış cephesine zarar verildi: Eylemin sorumluları sıfır toleransla cezalandırılacak - 10
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