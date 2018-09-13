Florence kasırgası etkisini göstermeye başladı
Anadolu Ajansı, Reuters, AFP
ABD'nin tetikte beklediği, cumartesi günü karaya ulaşacağı tahmin edilen Florence kasırgasının yol açtığı şiddetli yağmur ve rüzgarlar kıyı kesimlerde hissedilmeye başlandı.
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1Ulusal Kasırga Merkezi'nden yapılan açıklamada, Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerinin kıyı kesimlerinde kasırganın neden olduğu şiddetli rüzgar ve yağmurların hayati tehlike arz ettiği belirtildi.
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2Rüzgarın hızının saatte 128 kilometreye ulaşabileceği, Florence nedeniyle okyanusta oluşan dalgaların boyunun da 4 metreye çıkabileceği uyarısında bulunuldu.
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3Uzmanlar, kasırganın hızının kategori 2'ye düşmüş olmasına rağmen bölgedeki etkisinin hala büyük olabileceğini tahmin ediyor.
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4Dükkanların ve benzin istasyonlarının büyük çoğunluğunun kapalı olduğu New Bern'de halen açık bulunan istasyon ve marketlerin önünde uzun kuyruklar oluştu.
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5Şehrin bir kısmı okyanustan gelen şiddetli dalgalar nedeniyle sular altında kalırken, şiddetli rüzgar ve sağanak da etkisini gösteriyor.
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6Kasırga nedeniyle acil durum ilan edilen kentte resmi daireler kapalı durumda tutuluyor.
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7Ayrıca bölge sakinleri, kasırga için önlem olarak cam ve kapılarını kapattıkları tahta levhalara notlar yazdı.
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8Notlar arasında, "Blue Magnolina (kenti) uzağa ak diyor." ifadesi bulunuyor, bir iş yerinin kapısında da "Kapalı. Güvende kalın" yazısı yer alıyor.
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9Kasırga dolayısıyla otoyollarda da kasırga için uyarılar bulunuyor.
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10ABD Donanması oluşabilecek acil durumlar için hazırda bekliyor.
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