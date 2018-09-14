Florence kasırgası etkisini göstermeye başladı
Anadolu Ajansı
Amerika Birleşik Devletleri'nde günlerdir beklenen Florence kasırgası doğu kıyılarına ulaştı.
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1ABD'nin günlerdir tedirginlikle beklediği Florence kasırgası Kuzey Carolina'ya ulaştı.
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2Kategorisi 1'e düşürülen Florence sabah saatlerinde Kuzey Carolina'nın doğusundaki Wrightsville sahiline ulaştı.
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3Kuzey Carolina'nın New Bern kentinde de kasırganın yol açtığı su baskınları sebebiyle 200 kişi kurtarılırken 150 kişi de mahsur kaldı.
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4Kasırga nedeniyle Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerinde 500 bin kişi elektriksiz kalırken 26 bin kişi de acil durum sığınaklarına geçti.
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5ABD'nin doğu yakasında binden fazla uçuş iptal edildi.
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6Kuzey Carolina'nın Jacksonville otelinin çatısının çökmesi sonucu da 60 kişi tahliye edildi.
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7ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) görevlisi Jeff Byard, yaptığı açıklamada, kasırganın yol açtığı yağmur ve dalgaların 24 ila 36 saat daha süreceğini belirtti.
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8Kasırganın doğrudan vurması beklenen ABD'nin doğu yakasındaki Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Virginia eyaletlerinde 1,7 milyon kişi için tahliye emri verilmişti.
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9Toplamda 10 milyon kişiyi etkileyebileceği söylenen kasırganın 170 milyar dolarlık hasara yol açabileceği tahmin ediliyor.
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