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Florence kasırgasında ölenlerin sayısı 23'e yükseldi

Reuters, Anadolu Ajansı

"Tropik depresyon" kategorisine düşen kasırga nedeniyle Kuzey Carolina'da 17, Güney Carolina'da 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

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    ABD'nin doğu yakasını cuma günü etkisi altına alan ve "tropik depresyon" kategorisine düşürülen Florence kasırgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 23'e yükseldi.
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    Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper, basına yaptığı açıklamada, kasırga nedeniyle eyalette 17 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
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    Eyaletteki krizin devam ettiğini vurgulayan Cooper, "Yıkıcı seller ve rüzgarlar hala insanların canına kastediyor. Kuzey Carolina'nın birçok bölgesinde tehlike sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.
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    Öte yandan, Kuzey Carolina'nın sahil şeridinde yer alan Wilmington kenti de araç giriş çıkışına kapatıldı. Kente yardım çalışmaları havadan yapılıyor.
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    Kasırganın vurduğu bir başka eyalet olan Güney Carolina'da da şu ana kadar 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
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    YAKLAŞIK 1 MİLYON KİŞİ ELEKTRİKSİZ

    YAKLAŞIK 1 MİLYON KİŞİ ELEKTRİKSİZ
    Ulusal Kasırga Merkezi, Florence kasırgasının hızının saatte 56 kilometreye kadar gerilemesi nedeniyle kasırganın "tropik depresyon" (saatteki hızı en fazla 60 kilometre olan kategori) seviyesine düşürüldüğünü duyurmuştu.
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    Kasırga nedeniyle Kuzey ve Güney Carolina'da birçok evi su bastı. Yetkililer, sel sularının 1 metreye ulaşabileceği uyarısında bulunurken, 2 eyalette 1 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı.
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    Yaklaşık 10 milyon kişiyi etkileyebileceği belirtilen kasırganın, 170 milyar dolarlık hasara neden olabileceği tahmin ediliyor.
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