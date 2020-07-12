Florida'da rekor vaka artışı

Son 24 saatte 15 bin yeni tip corona virüs (Covid-19) vakasının tespit edildiği ABD'nin Florida eyaleti, ülkede en fazla günlük vaka artışı görülen eyalet oldu.

Reuters - Anadolu Ajansı 12.07.2020 - 22:47 | Son Güncelleme : 13.07.2020 - 04:37

Florida'da rekor vaka artışı - 1
ABD'de Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında normalleşme sürecine giren ilk eyaletler arasında olan Florida'da pazar günü 15 bin 229 kişiye Covid-19 teşhisi konulurken, 45 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Florida'da rekor vaka artışı - 2

Böylece Florida, New York'ta 10 Nisan'da kayda geçen 12 bin 847 günlük vaka sayısı rekorunu kırmış oldu. 

Florida'da rekor vaka artışı - 3

Ülkedeki günlük vaka artış sıralamasında ikinci sırada 11 bin 694 vakayla California eyaleti yer aldı. 

Florida'da rekor vaka artışı - 4

"EN KÖTÜ FIRLAYIŞIN ÇOK DAHA ÖTESİNDE"

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, ülkede vakalardaki sert artışa dikkati çekerek, "Covid-19 vaka artışı, bugüne kadar gördüğümüz en kötü fırlayışın çok daha ötesinde." ifadesini kullanmıştı.

Florida'da rekor vaka artışı - 5

Fauci, yeni vakaların yarısından fazlasının Arizona, California, Florida ve Teksas'ta görüldüğüne vurgu yapmış ancak söz konusu eyaletlerin normalleşme sürecine giren ilk eyaletler olması dikkati çekmişti.

Florida'da rekor vaka artışı - 6
Florida'da rekor vaka artışı - 7

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